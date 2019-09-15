В Днепре группа мужчин жестоко избила полуголую девушку

Девушка в одном нижнем белье бегала по улице, предположительно разбила окно в автомобиле и телефон у охранника на стройке. За это мужчины начали бить ее ногами и трубой, заламывать руки и толкать.

В Днепре 26-летнюю местную жительницу избили на стройке. Об этом сообщает Информатор в воскресенье, 15 сентября.

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Все началось с того, что девушка выкинула вещи своих друзей из окна и сбежала. В одном нижнем белье она босиком бегала по проспекту Гагарина, после чего зашла в продуктовый магазин и ругалась там с продавцом. Позднее девушку задержал неизвестный мужчина, утверждая, что она разбила лобовое стекло его автомобиля.

Затем собравшая группа недовольных оказалась вместе с девушкой на стройке магазина АТБ. Девушке заламывали руки, избивали ее трубой и били ногами. Когда за нее вступился случайный прохожий - на него также напали и избили. В это время у витрины собрались десятки людей, которые просто, ничего не предпринимая, наблюдали за тем, как неадекватный мужчина жестоко избивает девушку и парня.

Очевидцы сообщают, что на видео есть только один сотрудник магазина - тот, который с особой жестокостью избивал девушку и ее защитника. Оказалось, нападавший - 63-летний сторож на стройке, кем были остальные фигуранты - неизвестно. Сообщается также, что мужчина в форме не является военнослужащим.

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В полиции сообщили, что на 102 позвонила подруга девушки и рассказала, что та убегает и раздевается, бьет припаркованные автомобили. Правоохранители также пообщались с тем самым охранником. Он объяснил свою жестокость тем, что девушка забежала в помещение недостроенного магазина, схватила телефон и разбила его. На место вызвали следственно-оперативную группу.

Девушку госпитализировали в психдиспансер, ее состояние стабильное, парень также чувствует себя хорошо. Как выяснилось, пострадавшая находится на учете у психиатра. Была ли она в состоянии опьянения, определят специалисты. По данному факту открыли уголовное производство по статье 125 УКУ (умышленные легкие телесные повреждения).

Напомним, что ранее в Хмельницкой области женщина до смерти избила соперницу.