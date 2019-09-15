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В Днепре группа мужчин жестоко избила полуголую девушку

Комментариев: 8
Девушка в одном нижнем белье бегала по улице, предположительно разбила окно в автомобиле и телефон у охранника на стройке. За это мужчины начали бить ее ногами и трубой, заламывать руки и толкать.

В Днепре 26-летнюю местную жительницу избили на стройке. Об этом сообщает Информатор в воскресенье, 15 сентября.

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Все началось с того, что девушка выкинула вещи своих друзей из окна и сбежала. В одном нижнем белье она босиком бегала по проспекту Гагарина, после чего зашла в продуктовый магазин и ругалась там с продавцом. Позднее девушку задержал неизвестный мужчина, утверждая, что она разбила лобовое стекло его автомобиля.

Затем собравшая группа недовольных оказалась вместе с девушкой на стройке магазина АТБ. Девушке заламывали руки, избивали ее трубой и били ногами. Когда за нее вступился случайный прохожий - на него также напали и избили. В это время у витрины собрались десятки людей, которые просто, ничего не предпринимая, наблюдали за тем, как неадекватный мужчина жестоко избивает девушку и парня.

Очевидцы сообщают, что на видео есть только один сотрудник магазина - тот, который с особой жестокостью избивал девушку и ее защитника. Оказалось, нападавший - 63-летний сторож на стройке, кем были остальные фигуранты - неизвестно. Сообщается также, что мужчина в форме не является военнослужащим.

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В полиции сообщили, что на 102 позвонила подруга девушки и рассказала, что та убегает и раздевается, бьет припаркованные автомобили. Правоохранители также пообщались с тем самым охранником. Он объяснил свою жестокость тем, что девушка забежала в помещение недостроенного магазина, схватила телефон и разбила его. На место вызвали следственно-оперативную группу.

Девушку госпитализировали в психдиспансер, ее состояние стабильное, парень также чувствует себя хорошо. Как выяснилось, пострадавшая находится на учете у психиатра. Была ли она в состоянии опьянения, определят специалисты. По данному факту открыли уголовное производство по статье 125 УКУ (умышленные легкие телесные повреждения).

Напомним, что ранее в Хмельницкой области женщина до смерти избила соперницу.

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Теги: Днепр, полиция, девушка, избиение
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (9)
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atos    15.09.2019, 16:27
Оценка:  -5
atos
Крутые какляцкие херои, такие бийцы в АТО 99% матерятся, бухают и занимаются куйнёй СУГС))))
GreenPeace!    15.09.2019, 16:22
Оценка:  0
GreenPeace!
в ЛОМБАРДЫ НОЧЬЮ ТАКИЕ ПРИБЕГАЮТ ЕЖЕДНЕВНО.ОБКОЛЯТСЯ...И..ЧУДЯТ.НА ВРЯД ЛИ ОНА БОЛЬНА
Плавні    15.09.2019, 15:55
Оценка:  +2
Плавні
Людина хвора,навіщо так її бити,які-ж козли топчуть цю землю...
ПНХ    15.09.2019, 15:55
Оценка:  -12
ПНХ
пидaры, наркоманы, психи, убийцы и насильники, садисты и самоубийцы каждый день..... куда катитесь, когда гавно из мозгов выкинете, каклы тупорылые?
sharry-sharry    15.09.2019, 16:01
Оценка:  +3
sharry-sharry
Чмо мокшанское,пшло вон и свой гнилой рот закрой.Всему миру уже видно куда федерастия убогая скотилась,дно полное,а все за хохлами подглядываете и поучаете.Капец!
ПНХ    15.09.2019, 16:07
Оценка:  -6
ПНХ
во как в глазик залетело, хyйло рагульское))))а ты приедь ко мне в донецк, и еще поучи, уебище)))))
TRIGER25    15.09.2019, 16:52
Оценка:  0
TRIGER25
зачем к тебе приезжать ? мы подождем когда твои дети к нам приедут за обьедками )
ВыВсеВрети    15.09.2019, 16:07
Оценка:  +2
ВыВсеВрети
говновоин макеевский, у тебя очень правильная самокритика!!!....)))))))))
я знаю куда ты и тебе подобные катитесь на диванчике с колесиками!....)))))))
ПНХ    15.09.2019, 16:08
Оценка:  -4
ПНХ
пидaр, твои строем пошли, догоняй)))))
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