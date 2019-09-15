USB и розетки: Укрзализныця показала новый плацкартный вагон

Обещают отремонтировать 200 вагонов по новому образцу.

Укрзализныця презентовала первый капитально отремонтированный плацкартный вагон. Как сообщает пресс-служба компании, в вагонах полностью изменен интерьер, установлены новые полки и окна.

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Так, плацкарт оснащен дополнительными светодиодными светильниками на каждое место, а верхние полки оборудовали защитным бортиком.

В обновленных вагонах появились "туалетные комплексы закрытого типа", системы видеонаблюдения и новая система кондиционирования воздуха.

Ремонт одного вагона стоит около 10,5 миллиона гривен, что вдвое дешевле, чем покупать новый.

По словам руководителя компании Евгения Кравцова, Укрзализныця планирует отремонтировать 200 плацкартных вагонов.

"После ремонта вагон полностью меняется и выглядит как новый", - уверяют в компании.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине можно будет заказать поездку в вагоне для инвалидов: услуга доступна онлайн.

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