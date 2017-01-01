В Харькове напали на участников Марша равенства

О состоянии пострадавших не сообщается.

В ходе Марша равенства в Харькове произошли столкновения.

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Десяток сторонников традиционных ценностей напали на кого-то возле центрального входа в областную администрацию. Начали наносить удары ногами. Среди нападавших были люди в униформе организации “Фрайкор“, сообщает Newsroom.

Через 10 секунд нападавшие разбежались. Организаторы “ХаркивПрайда“ сообщили, что пока не располагают информацией о пострадавших.

Нападение на участника Марша равенства 0:00 / 00:07

Позже произошло нападение еще на одного участника.

В Харькове напали на одного из участников Марша равенств... 0:00 / 00:28

Потом колонна участников марша отправилась по Сумской в ​​сторону площади Конституции. Людей защищают полицейские. Националисты попытались забросать участников марша яйцами, однако они не долетели.

Напомним, ранее сообщалось, что власти Харькова будут способствовать проведению KharkivPride.

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