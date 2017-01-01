В Харькове напали на участников Марша равенства
В ходе Марша равенства в Харькове произошли столкновения.
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Десяток сторонников традиционных ценностей напали на кого-то возле центрального входа в областную администрацию. Начали наносить удары ногами. Среди нападавших были люди в униформе организации “Фрайкор“, сообщает Newsroom.
Через 10 секунд нападавшие разбежались. Организаторы “ХаркивПрайда“ сообщили, что пока не располагают информацией о пострадавших.
Позже произошло нападение еще на одного участника.
Потом колонна участников марша отправилась по Сумской в сторону площади Конституции. Людей защищают полицейские. Националисты попытались забросать участников марша яйцами, однако они не долетели.
Напомним, ранее сообщалось, что власти Харькова будут способствовать проведению KharkivPride.
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