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Бюджет-2020: минимальная зарплата на 550 грн выше

Комментариев: 4
Кабмин в проекте Госбюджета на 2020 год предложил поднять минимальную зарплату до 4723 гривен.
Кабмин хочет повысить минимальную зарплату на 550 гривен
Кабмин хочет повысить минимальную зарплату на 550 гривен
Корреспондент.net

Кабинет министров в проекте государственного бюджета на 2020 год предлагает повысить минимальную заработную плату на 550 гривен. Об этом на брифинге заявила глава Минфина Оксана Маркарова в воскресенье, 15 сентября.

В проекте бюджета на 2020 год предусмотрено, что среднемесячная заработная плата в следующем году составит 4723 гривен.

"Минимальная заработная плата, которая закладывается в этот бюджет увеличивается на 550 гривен и составит, по состоянию на 1 января 2020 года: 4 тыс. 723 гривны. Это соответствует показателям роста. Мы считаем, что какое-то большее увеличение этой цифры, оно бы уже не соответствовало бы росту производительности. Однако, это существенный рост минимальной заработной платы", - заявила Маркарова.

Отметим, что в прошлом году Кабмин подал в Верховную раду проект государственного бюджета на 2019 год, в котором предлагалось повысить минимальную заработную плату на 12% - с 3723 до 4173 гривен.

Как сообщалось ранее, на национальную безопасность в госбюджете-2020 Кабмин планирует выделить $9,87 млрд, а на пенсионный фонд - $6,93 млрд.

Ранее Гончарук сообщил, что проект бюджета разрабатывается на основе прогноза роста ВВП в 3,3%, однако в процессе рассмотрения прогноз будет изменен.

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Теги: зарплаты, Кабинет Министров, Кабмин Украины, зарплата, минимальная зарплата
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (4)
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fargjon    15.09.2019, 17:53
Оценка:  -2
fargjon
Есть поправка зп вырастет если наша эконлмика выоастет!
Зашыбись. Как цены подымать на продукты так нет проблем.
А как зп поднять так находят отмазки.
Экономика Украины сдохла. Нет ее. Народ тикает отсюда.
Один вопрос: а нахрена страна эта существует
Letohradek    15.09.2019, 18:08
Оценка:  0
Letohradek
Ватный уебень, валил бы за паребрик, а? На кой хрен тебе Украина?
Ukraineslava    15.09.2019, 17:40
Оценка:  +1
Ukraineslava
ого, смогу 2 раза в макдональдс сходить, вот спасибо
Asmo    15.09.2019, 17:56
Оценка:  0
Asmo
Если ничего не случится не предсказуемого, то догоним "сверхдержаву" по минималке )
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