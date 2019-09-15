В Харькове состоялся Марш равенства

Параллельно с Маршем равенства состоялся митинг противников шествия. Сторонники "традиционных ценностей" бросали яйца в участников ХарьковПрайда.

В центре Харькова состоялся Марш равенства, а также Марш за традиционные ценности. Об этом сообщает Громадское в воскресенье, 15 сентября.

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Оба марша начались на Площади свободы. Участников Марша равенства, который проходит в рамках ХарьковПрайд, отделили от улицы рядом автобусов и кордоном правоохранителей.

Несколько противниц Марша равенства легли на землю перед колонной. Участники марша просто обошли их. Всего на Марш равенства вышли около двух тысяч человек, на альтернативный марш - около 500 человек.

Через некоторое время после старта маршей участники шествия традиционных ценностей начали бросать в участников Марша равенства яйца.

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В конечной точке участников Марша равенства от участников альтернативной акции отделяли силовики. Также общественный порядок охраняли нацгвардейцы. После завершения шествия участники Марша равенства разъехались на метро и на автобусах.

Начальник полиции Харьковщины Валерий Сокуренко заявил, что правоохранители не получили ни одного обращения из-за избиений или других правонарушений.

Напомним, что ранее в Харькове напали на ЛГБТ лекцию - экс-нардепа облили зеленкой.

Также сообщалось, что власти Харькова сначала выступили против проведения Марша равенства и заявили, что будет суд, но затем Геннадий Кернес заявил, что суда не будет, а городские власти поддержат проведение Марша.