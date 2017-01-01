Украина выдала Австрии олимпийца, подозреваемого в насилии над детьми

Австрийского олимпийского чемпиона по дзюдо подозревают в сексуальном насилии над тремя несовершеннолетними девочками.

Украина экстрадировала в Австрию двукратного олимпийского чемпиона по дзюдо Петера Зайзенбахера, которого подозревают в насилии над детьми. Об этом сообщает AFP в воскресенье, 15 сентября.

Зайзенбахера задержали украинские пограничники 9 сентября, когда тот пытался незаконно пересечь границу из Украины в Польшу. 12 сентября его доставили в Вену.

Петер Зайзенбахер - 59-летний австрийский дзюдоист и двукратный олимпийский чемпион. Его подозревают в том, что он в течение 1997-2004 годов во время работы тренером по дзюдо совершал действия сексуального характера в отношении трех несовершеннолетних девушек. Согласно австрийскому законодательству, ему грозит наказание в виде лишения свободы от одного до десяти лет.

Зайзенбахер находился в международном розыске с декабря 2016 года после того, как явился на слушание дела в суд. В 2017 году его впервые задержали в Киеве. После окончания 40-дневного срока временного ареста Зайзенбахера уволили. Тогда Украина отказала Австрии в экстрадиции.

Ранее из Украины депортировали осужденного за развращение малолетних гражданина Иордании.

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