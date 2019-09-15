Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Марш равенства в Харькове: на участников напали праворадикалы

Комментариев: 4
После окончания Марша члены ультраправой организации Фрайкор напали на участников шествия и начали их избивать.

Участники ультраправой организации Фрайкор после завершения Марша равенства начали ловить и избивать его участников. Об этом сообщает Громадское в воскресенье, 15 сентября.

Двух пострадавших, избитых радикалами, забрала скорая. На пересечении улицы Рымарской и переулка Некрасова полицейские начали задерживать праворадикалов, один из них распылил милиционеру газ в лицо.

Полицейские оцепили место происшествия, задержанных посадили в машины и увезли в участок, количества задержанных правоохранители не называют.

На место также пришли участники организации Фрайкор, они планируют идти в отделение "освобождать своих".

После завершения Марша равенства полицейские сопровождали участников в метро, они в ответ скандировали "спасибо".

Напомним, что ранее в Харькове состоялся Марш равенства, в котором приняли участие больше двух тысяч человек.

Ранее в Харькове напали на ЛГБТ лекцию - экс-нардепа облили зеленкой.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Харьков, полиция, ЛГБТ, радикалы
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (4)
Отсортировать по дате Вниз
zadneprohodchik    15.09.2019, 19:05
Оценка:  0
zadneprohodchik
Бей питаров!
Letohradek    15.09.2019, 19:12
Оценка:  -1
Letohradek
Забавно смотрится, когда пиdор призывает бить пиdоров ))
Letohradek    15.09.2019, 19:00
Оценка:  -3
Letohradek
А было бы разрешено огнестрельное оружие, никто бы ни на кого напал! Понимая, что можешь подохнуть!
RomaCrimea    15.09.2019, 18:59
Оценка:  0
RomaCrimea
ААААААААААААААА Пидaры!!!!!!!!!
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь