Марш равенства в Харькове: на участников напали праворадикалы
Участники ультраправой организации Фрайкор после завершения Марша равенства начали ловить и избивать его участников. Об этом сообщает Громадское в воскресенье, 15 сентября.
Двух пострадавших, избитых радикалами, забрала скорая. На пересечении улицы Рымарской и переулка Некрасова полицейские начали задерживать праворадикалов, один из них распылил милиционеру газ в лицо.
У Харкові після #ХарківПрайд відбуваються поодинокі напади на учасників маршу pic.twitter.com/kRpwC5InoB— StudMedia (@StudMedia) September 15, 2019
Полицейские оцепили место происшествия, задержанных посадили в машины и увезли в участок, количества задержанных правоохранители не называют.
На место также пришли участники организации Фрайкор, они планируют идти в отделение "освобождать своих".
После завершения Марша равенства полицейские сопровождали участников в метро, они в ответ скандировали "спасибо".
Після завершення «Харківпрайду» праворадикали почали ловити та бити його учасників — поліцейські затримали 15 людей pic.twitter.com/9LtYxM6zi5— hromadske (@HromadskeUA) September 15, 2019
Напомним, что ранее в Харькове состоялся Марш равенства, в котором приняли участие больше двух тысяч человек.
Ранее в Харькове напали на ЛГБТ лекцию - экс-нардепа облили зеленкой.
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