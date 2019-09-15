Марш равенства в Харькове: на участников напали праворадикалы

После окончания Марша члены ультраправой организации Фрайкор напали на участников шествия и начали их избивать.

Участники ультраправой организации Фрайкор после завершения Марша равенства начали ловить и избивать его участников. Об этом сообщает Громадское в воскресенье, 15 сентября.

Двух пострадавших, избитых радикалами, забрала скорая. На пересечении улицы Рымарской и переулка Некрасова полицейские начали задерживать праворадикалов, один из них распылил милиционеру газ в лицо.

У Харкові після #ХарківПрайд відбуваються поодинокі напади на учасників маршу pic.twitter.com/kRpwC5InoB — StudMedia (@StudMedia) September 15, 2019

Полицейские оцепили место происшествия, задержанных посадили в машины и увезли в участок, количества задержанных правоохранители не называют.

На место также пришли участники организации Фрайкор, они планируют идти в отделение "освобождать своих".

После завершения Марша равенства полицейские сопровождали участников в метро, они в ответ скандировали "спасибо".

Після завершення «Харківпрайду» праворадикали почали ловити та бити його учасників — поліцейські затримали 15 людей pic.twitter.com/9LtYxM6zi5 — hromadske (@HromadskeUA) September 15, 2019

Напомним, что ранее в Харькове состоялся Марш равенства, в котором приняли участие больше двух тысяч человек.

Ранее в Харькове напали на ЛГБТ лекцию - экс-нардепа облили зеленкой.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet