Девочку привезли в больницу с мусорной свалки посреди ночи. У родившегося ребенка есть физический недостаток.

В больнице в Ровно 12-летняя девочка родила ребенка. Об этом сообщает сайт Charivne.info в воскресенье, 15 сентября.

Роды принимали врачи Ровенского областного перинатального центра. Как рассказывает главный врач медучреждения Виктория Еникеева, за время работы перинатального центра это первый такой случай.

"Пациентка была доставлена каретой скорой помощи со свалки в 2:10 ночи, а в 7:10 она уже родила. Роды прошли естественным путем. Наши врачи в этой ситуации сделали все лучшим образом, чтобы и малолетняя мама, и ребенок чувствовали себя хорошо. Беременная не стояла на учете, в данный момент у ребенка есть физический недостаток", - сказала Виктория Еникеева.

Вес новорожденного мальчика 3160 граммов, рост - 47 см. Сама мама ребенка родом из Закарпатской области.

Напомним, что ранее женщина родила в 74 года, установив мировой рекорд.

Также сообщалось, что австралийка в коме родила здорового ребенка.

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