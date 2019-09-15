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Децентрализация: что планируют у Зеленского

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Местные выборы проведут после окончания реформы децентрализации - закончить ее планируют уже к весне.
Корниенко рассказал о реформе децентрализации
Корниенко рассказал о реформе децентрализации

Должность главы облгосадминистрации заменят постом префекта, в Киеве создадут райисполкомы, а местные выборы проведут после окончания реформы децентрализации. Об этом заявил замглавы фракции Слуга народа Александр Корниенко в интервью LB.ua в воскресенье, 15 сентября.

"Возможно, в новой редакции закона О столице такой позиции как глава КГГА вообще не будет. Понятно, что сейчас она есть в Конституции, но в тех изменениях, которые мы планируем в целом по децентрализации, не будет глав ОГА", - заявил Корниенко.

По его словам, вместо глав ОГА планируется ввести должность префекта. Также Корниенко сообщил, что в Киеве появятся районные советы и районные исполкомы, обсуждается вопрос о том, чтобы наделить их правом оставлять себе часть местных налогов.

Корниенко рассказал, что в Слуге народа планируют закончить децентрализацию к весне, после чего провести местные выборы. Также в планах принятие закона об административно-территориальном устройстве страны, в котором будут прописан состав каждой громады.

Ранее Корниенко заявил, что есть несколько моделей завершения реформы децентрализации, и одна из них предполагает принятие изменений в Конституцию.

Напомним, лидер партии Слуга народа Дмитрий Разумков заявлял, что местные выборы в Украине состоятся в 2020 году.

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Теги: реформы, децентрализация, Слуга народа, Партия Слуга народа
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Источник: korrespondent.net

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