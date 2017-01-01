Волкер: Украину не будут подталкивать к выборам в ОРДЛО

Пока на Донбассе остаются силы, подконтрольные России, партнеры не будут подталкивать Украину к проведению там местных выборов.

Волкер заявил, что партнеры не будут подталкивать Украину к "формуле Штайнмайера" Korrespondent.net

Специальный представитель Госдепа США Курт Волкер заверил, что международные партнеры не будут подталкивать Украину к проведению выборов в ОРДЛО, пока там остаются подконтрольные РФ силы. Об этом он заявил в интервью ТСН в воскресенье, 15 сентября.

По его словам, реализация "формулы Штайнмайера" возможна только после того, как состоятся выборы.

"Я не вижу сценария, когда Украину будут подталкивать к проведению выборов, когда территории остаются оккупированными. Реализация "формулы Штайнмайера" возможна только после того, как выборы состоятся… Я часто общаюсь со своими французскими и немецкими коллегами, и знаю, что они не видят возможностей для местных выборов в среде, которую до сих пор контролируют российские силы", - заявил Волкер.

Напомним, что ранее Россия потребовала письменно закрепить формулу Штайнмайера.

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