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Гончарук планирует сменить руководство Фонда госимущества

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Алексей Гончарук анонсировал замену руководства Фонда: новое руководство продолжит приватизацию госпредприятий и представит план приватизации на 2020 год.
Гончарук анонсировал замену руководства Фонда госимущества
Гончарук анонсировал замену руководства Фонда госимущества
neat.com.ua

Кабинет министров планирует заменить руководство Фонда государственного имущества. Об это сообщил премьер-министр Алексей Гончарук на брифинге в воскресенье, 15 сентября.

"В этом бюджете вы пока не увидите серьезного увеличения доходов от приватизации. Это потому что мы в скором времени планируем сменить руководство Фонда госимущества", - заявил глава правительства.

По словам премьера, в Кабмине рассчитывают, что новое руководства ФГИ в течение двух недель представит правительству "реалистичный и конкретный" план приватизации на следующий год.

Напомним, что ранее суд разблокировал большую приватизацию в Украине.

Также сообщалось, что Зеленский приказал отменить список неподлежащих приватизации гособъектов.

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Теги: приватизация, премьер-министр, Фонд госимущества, Алексей Гончарук
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Источник: korrespondent.net

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