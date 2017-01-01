Вандалы осквернили памятник евреям в Николаевской области

Неизвестные нарисовали на монументе свастику и разместили записку с угрозами.

Вандалы осквернили памятник евреям, который установлен на месте массового убийства в селе Богдановка в Николаевской области. Об этом в Facebook сообщил директор Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский.

На фото видно, что неизвестные нарисовали на монументе свастику и разместили записку с угрозами, адресованную президенту Владимиру Зеленскому, бывшему министру транспорта Евгению Червоненко, а также директору Украинского еврейского комитета.

Сама записка помимо угроз содержит призыв не продавать землю в стране, потому что такой шаг "быстро приведет к холокосту".

Ранее в Николаевской области недалеко от поселка Врадиевка неизвестные нацарапали нацистскую символику на памятнике жертвам Холокоста.

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