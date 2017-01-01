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В ДТП с грузовиком под Киевом погибли четыре человека

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Для деблокирования тел погибших были привлечены 8 спасателей и 2 единицы техники ГСЧС.
Смертельное ДТП с грузовиком под Киевом унесло жизни четырех человек
Смертельное ДТП с грузовиком под Киевом унесло жизни четырех человек
facebook.com/pol.kyivregion

В Киевской области в результате столкновения легкового автомобиля и грузовика погибли 4 человека. Об этом сообщается на сайте Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

"15 сентября в ГСЧС поступила информация, что возле пгт Макаров в результате столкновения легкового и грузового автомобилей погибли 4 человека", - говорится в сообщении.

Для деблокирования тел погибших привлечены 8 спасателей и 2 единицы техники ГСЧС.

Ранее на этой неделе возле города Кагарлык Киевской области три человека погибли в лобовом столкновении двух легковушек.

На Прикарпатье легковушка врезалась в фуру

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Теги: ДТП, смерть, Киевская область, авария, грузовик
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Источник: korrespondent.net

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