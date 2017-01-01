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Кабмин существенно сократит расходы на государство

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Правительство планирует уменьшать расходы на обслуживание государственного аппарата.
Кабмин планирует сократить расходы на государство
Кабмин планирует сократить расходы на государство
Корреспондент

Кабинет министров Украины планирует в следующем году существенно сократить расходы на государство. Об этом на брифинге сообщил премьер-министр Алексей Гончарук.

"2020 должен стать годом, когда мы будем серьезно резать и уменьшать расходы на государство. Делать его более эффективным", - сказал он.

Гончарук отметил, что правительство планирует уменьшать расходы на обслуживание государственного аппарата. "Делать его более эффективным. Мы видим определенное пространство для работы. Мы тратим много государственных денег неэффективно", - подчеркнул премьер-министр.

В то же время он отметил, что за две недели невозможно отразить в госбюджете все идеи по поводу сокращения государственных расходов.

Ранее Кабинет министров внес в Верховную Раду проект Государственного бюджета Украины на 2020 год.

Напомним, что ранее Гончарук заявил, что проект бюджета разрабатывался на основе прогноза роста ВВП в 3,3%, однако в процессе рассмотрения прогноз будет изменен.

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Теги: государство, Кабмин Украины, расходы, Госбюджет, Алексей Гончарук
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Источник: korrespondent.net

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