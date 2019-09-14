Модель снялась обнаженной на мосту в Днепре

Девушка опубликовала свои обнаженные фотографии на Новом мосту в Днепре.

Модель из Днепра Анна Минюкова сдержала обещание раздеться для фотосессии на отремонтированном мосту в Днепре, если мэр города Борис Филатов выиграет пари с президентом Украины Владимиром Зеленским и откроет путепровод ко Дню города. Откровенный снимок, сделанный на обновленном мосту, модель опубликовала в Instagram.

"Принимаю эстафету - пари продолжается. Как оказалось, не все знают про кота Шредингера (рекомендую загуглить) так, что от комментариев воздержусь, чтобы кто-то в очередной раз не увидел подвоха в моих словах. А теперь к важному: шоу завтра не будет, ждем результатов спора и наслаждаемся фото", - подписала снимок модель.

Напомним, во время визита в Днепр в июле Зеленский предложил Филатову пари, что если мост до 14 сентября не отремонтируют, то городской голова уйдет в отставку.

В субботу, 7 сентября, Борис Филатов открыл мост после капремонта, выиграв таким образом пари. Однако, позже в прокуратуре сообщили, что при проведении тендеров были допущены нарушения, в результате чего в мэрии Днепра прошли обыски, а семи чиновникам были объявлены подозрения. Сам Филатов сообщил, что службы мэрии сотрудничают со следствием, и "если кто-то виноват - ответит по закону".

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