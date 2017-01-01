Опубликовано полное видео столкновений на прайде в Харькове

После завершения Марша равенства радикалы атаковали некоторых из его участников и стали преследовать их.

В воскресенье, 15 сентября, в Харькове неизвестные совершили нападение на участников Марша равенства после его завершения, опубликовано полное видео инцидента.

Нападение сопровождалось нецензурной бранью в адрес участников марша и полиции. Одного из участников марша неизвестные в саду Шевченко начали избивать ногами.

Во время конфликта радикально настроенные противники Марша равенства сопротивлялись полицейским, кроме того, в сторону правоохранителей распылили слезоточивый газ. Пострадали двое полицейских, один из них с ожогами глаз доставили в больницу.

В результате в отделения полиции были доставлены 17 человек. Среди них представители националистической общественной организации "Фрайкор".

Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика!

Напомним, что ранее в Харькове состоялся Марш равенства, в котором приняли участие больше двух тысяч человек.

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