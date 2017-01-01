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В Одесской области ребенок сгорел в стоге сена

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У ребенка оказалась зажигалка, которой он играл и поджигал. В результате произошло возгорание.
На Одесщине в стоге сена сгорел 5-летний ребенок
На Одесщине в стоге сена сгорел 5-летний ребенок
ДСНС

Полиция расследует обстоятельства смерти пятилетнего мальчика из села в Болградском районе Одесской области.

Предварительно установлено, что мальчик играл со своей семилетней сестрой в стоге сена неподалеку от собственного дома. У ребенка оказалась зажигалка, которой он играл и поджигал. В результате произошло возгорание.

Сестра побежала за помощью к матери, которая была в доме. Женщина сразу позвонила в пожарную службу. Потушив огонь, спасатели обнаружили среди сена тело мальчика.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по статье "умышленное убийство с пометкой "несчастный случай" Уголовного кодекса Украины.

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Теги: смерть, ребенок, пожар, Одесская область
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Источник: korrespondent.net

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