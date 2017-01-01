Украина продолжает консультации с МВФ

Пока правительство не может поделиться подробностями переговоров с миссией Международного валютного фонда.

Консультации с миссией Международного валютного фонда об условиях новой программы все еще продолжаются. Об этом заявила министр экономики Оксана Маркарова.

Министр рассказала, что сейчас продолжаются активные консультации по поводу новой программы Фонда.

"Давайте разделять вопросы по бюджету и вопросы по МВФ. Миссия МВФ работает. Мы пока ничего не комментируем. Работа только начата. Продолжаются активные консультации. Какая будет программа, какие будут условия, мы сообщим, как только у нас будет вырисовываться эта программа ", - заявила Маркарова.

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Назван объем новой программы МВФ для Украины