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Украина продолжает консультации с МВФ

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Пока правительство не может поделиться подробностями переговоров с миссией Международного валютного фонда.
Консультации с миссией МВФ по новой программе продолжаются
Консультации с миссией МВФ по новой программе продолжаются

Консультации с миссией Международного валютного фонда об условиях новой программы все еще продолжаются. Об этом заявила министр экономики Оксана Маркарова.

Министр рассказала, что сейчас продолжаются активные консультации по поводу новой программы Фонда.

"Давайте разделять вопросы по бюджету и вопросы по МВФ. Миссия МВФ работает. Мы пока ничего не комментируем. Работа только начата. Продолжаются активные консультации. Какая будет программа, какие будут условия, мы сообщим, как только у нас будет вырисовываться эта программа ", - заявила Маркарова.

Напомним, на днях правление Нацбанка встретилось с миссией МВФ, которая прибыла в Украину для переговоров о новой программе.

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Назван объем новой программы МВФ для Украины

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Теги: МВФ, правительство, визит миссии МВФ в Украину, Оксана Маркарова
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Источник: korrespondent.net

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