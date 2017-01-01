Под Николаевом в тройном ДТП погибли два человека

Водитель Chevrolet Evanda не справился с управлением и выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с двумя автомобилями Тoyota Corolla.

В результате лобового столкновения трех автомобилей на трассе Одесса-Мелитополь-Новоазовск в Николаевской области погибли два человека, еще четверо были госпитализированы. Об этом сообщило региональное управление Нацполиции в понедельник, 16 сентября.

ДТП произошло вечером 15 сентября. По предварительным данным, 44-летний водитель автомобиля Chevrolet Evanda не справился с управлением и допустил выезд на встречную полосу движения, где столкнулся с двумя автомобилями Тoyota Corolla под управлением жителей Николаева 43-х и 55-ти лет.

"В результате автоаварии пострадали водитель и пятеро пассажиров Chevrolet: две женщины 44-х и 34-х лет погибли на месте происшествия, водитель, его 18-летний сын и малолетняя дочь, а также 33-летний мужчина, с телесными повреждениями разной степени тяжести доставлены в медицинское учреждение. Водители автомобилей Toyota не пострадали", – говорится в сообщении.

По данному факту начато уголовное производство по статье о нарушении правил безопасности дорожного движения (ч.3 ст.286 УК Украины). Назначен ряд экспертиз.

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