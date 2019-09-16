Рейдеры пытались присвоить более 200 земельных участков на Киевщине

Злоумышленники использовали фиктивные решения судов, поддельные документы, печати, бланки и штампы предприятий.

В Киевской области Служба безопасности Украины заблокировала рейдерские сделки группы государственных регистраторов, которые незаконно перерегистрировали более 200 земельных участков на территории области.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

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Оперативники спецслужбы задокументировали, что для противоправной деятельности организаторы создали фиктивное регистрационное предприятие “Путривское“ на территории Васильковского района Киевской области. Однако, фактически регистрационные действия совершались по разным адресам в Киеве.

Механизм рейдерского завладения недвижимостью предусматривал внесение государственными регистраторами фиктивного предприятия недостоверных сведений в государственный реестр. Организаторы и непосредственные исполнители сделки, в частности, без согласия владельцев, отчуждали земельные участки, объекты недвижимости и корпоративные права, используя незаконно полученные ключи доступа с электронной цифровой подписи в Госреестре.

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Установлено, что злоумышленники активно использовали фиктивные решения судов, поддельные документы, печати, бланки и штампы предприятий, учреждений, организаций различных форм собственности и судов.

Незаконный захват чужого имущества осуществлялось как в интересах третьих лиц, так и в пользу участников организованной группы. Осознавая неизбежность своего разоблачения, организаторы рейдерских захватов периодически уничтожали регистрационные дела и начали процесс ликвидации КП “Путривское“.

Как сообщалось 11 сентября, в Киеве рейдеры пытались захватить недвижимость на 25 млн долларов.

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