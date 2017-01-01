Сутки в ООС: 16 обстрелов, ранен боец

Враг открывал огонь из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов и стрелкового оружия.

На Донбассе стали чаще стрелять Минобороны Украины

Подразделения сепаратистов за минувшие сутки, 15 сентября, 16 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Ранение получил один украинский военный.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в утренней сводке в понедельник, 16 сентября.

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Враг открывал огонь из запрещенных Минскими соглашениями калибров оружия, а именно – минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также, из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Обстрелы фиксировались дважды неподалеку Авдеевки, трижды у Новогнатовки, трижды вблизи Новолуганского, около Николаевки, Водяного, Красногоровки, Лебединского, Пищевика, Марьинки, Зайцевого и Пивденного.

С начала нынешних суток сепаратисты совершили два обстрела – возле Пищевика и Луганского. Именно во время этих обстрелов был ранен боец ВСУ.

Напомним, за сутки 13 сентября на Донбассе зафиксировали 22 обстрела со стороны сепаратистов. Ранения получили восемь бойцов ВСУ.

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Также в субботу пресс-центр штаба ООС сообщил о гибели одного военного. А в командовании Сил специальных операций ВСУ сообщили о смерти старшего сержанта Максима Кондратюка. Он скончался от ранений, полученных 10 сентября.

Как сообщалось 6 сентября, за три года в армию передано конфиската на 55 млн. грн.

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