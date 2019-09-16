Под Николаевом ребенок нашел повешенными своих родителей
Трагедия произошла в селе Богачевка Кривоозерского района Николаевской области. Повешенными на чердаке собственного дома родителей обнаружил 11-летний сын.
Как сообщили “Фактам“ в отделе коммуникации полиции Николаевской области, по предварительным данным, муж и жена ранее уже высказывали намерение совершить самоубийство. Накануне суицида они употребляли алкоголь.
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В семье остались трое несовершеннолетних детей. Сразу после случившегося их забрали к себе родственники. У супругов есть еще 25-летний сын, который ныне служит в украинской армии на Донбассе. Вероятно, вскоре он вернется в Николаевскую область, и будет оформлять опеку над младшими детьми.
По факту случившегося полиция открыла уголовное производство по части 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины (“Умышленное убийство“) с пометкой самоубийство — это стандартная процедура в таких случаях. Полиция выясняет обстоятельства трагедии.
Как сообщалось 8 сентября, в Виннице повесился мужчина, снимавший детей в порно.
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