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Под Николаевом ребенок нашел повешенными своих родителей

Комментариев: 1
Сиротами остались трое несовершеннолетних детей и четвертый 25-летний сын, который сейчас служит в зоне ООС.
Накануне суицида муж и жена употребляли алкоголь
Накануне суицида муж и жена употребляли алкоголь
depositphotos.com

Трагедия произошла в селе Богачевка Кривоозерского района Николаевской области. Повешенными на чердаке собственного дома родителей обнаружил 11-летний сын.

Как сообщили “Фактам“ в отделе коммуникации полиции Николаевской области, по предварительным данным, муж и жена ранее уже высказывали намерение совершить самоубийство. Накануне суицида они употребляли алкоголь.

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В семье остались трое несовершеннолетних детей. Сразу после случившегося их забрали к себе родственники. У супругов есть еще 25-летний сын, который ныне служит в украинской армии на Донбассе. Вероятно, вскоре он вернется в Николаевскую область, и будет оформлять опеку над младшими детьми.

По факту случившегося полиция открыла уголовное производство по части 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины (“Умышленное убийство“) с пометкой самоубийство — это стандартная процедура в таких случаях. Полиция выясняет обстоятельства трагедии.

Как сообщалось 8 сентября, в Виннице повесился мужчина, снимавший детей в порно.

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Теги: самоубийство, дети, Николаевская область
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Комментариев (1)
Зорян_и_Шкиряк    16.09.2019, 09:15
Оценка:  +2
Зорян_и_Шкиряк
Вот это реально ужас. Кошмар! Несчастные люди, несчастные детки!
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