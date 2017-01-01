16 сентября украинцы почувствуют настоящую осень

По всей территории страны ожидается снижение температуры воздуха.

В Украине 16 сентября будет достаточно холодно. В некоторых областях уже ожидаются осенние ливни. Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

Читай также: В Украину на следующей неделе придут дожди

На западе Украины сегодня похолодает. Во Львове, Тернополе и Ивано-Франковске сегодня ожидаются обильные дожди. Воздух прогреется в пределах +20…+24 градусов по Цельсию.

Восточным регионам сегодня прогнозируют достаточно типичный осенний день. Осадков не ожидается. На термометре +20…+24 градуса по Цельсию.

На юге страны также похолодает - +24…+27 градусов на протяжении дня. Без осадков.

Читай также: Синоптики сообщили об ухудшении погодных условий

Северной части страны сегодня прогнозируют снижение температуры воздуха и мало солнца. На улице +20…+22 градуса.

В Центральной Украине сегодня без осадков. Тем не менее, небо будет затянуто облаками. Столбик термометра поднимется до максимальной отметки +23 градуса по Цельсию.

В Киеве без осадков. Прогнозируется хмурый день. Воздух прогреется в пределах +20…+22 градусов по Цельсию.

Напомним, синоптики предупредили о скорых заморозках. В горных районах, местами в Черниговской, Сумской, Черкасской и Кировоградской областях ожидаются заморозки.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.