16 сентября украинцы почувствуют настоящую осень
В Украине 16 сентября будет достаточно холодно. В некоторых областях уже ожидаются осенние ливни. Об этом сообщили в Укргидрометцентре.
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На западе Украины сегодня похолодает. Во Львове, Тернополе и Ивано-Франковске сегодня ожидаются обильные дожди. Воздух прогреется в пределах +20…+24 градусов по Цельсию.
Восточным регионам сегодня прогнозируют достаточно типичный осенний день. Осадков не ожидается. На термометре +20…+24 градуса по Цельсию.
На юге страны также похолодает - +24…+27 градусов на протяжении дня. Без осадков.
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Северной части страны сегодня прогнозируют снижение температуры воздуха и мало солнца. На улице +20…+22 градуса.
В Центральной Украине сегодня без осадков. Тем не менее, небо будет затянуто облаками. Столбик термометра поднимется до максимальной отметки +23 градуса по Цельсию.
В Киеве без осадков. Прогнозируется хмурый день. Воздух прогреется в пределах +20…+22 градусов по Цельсию.
Напомним, синоптики предупредили о скорых заморозках. В горных районах, местами в Черниговской, Сумской, Черкасской и Кировоградской областях ожидаются заморозки.
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