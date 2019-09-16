“Флиртует с Путиным”: Украинский дипломат раскритиковал немецкого политика.

Украинский посол публично раскритиковал известного немецкого политика, который не скрывает свои пророссийские взгляды.

Посол Украины в Германии Андрей Мельник жестко раскритиковал известного немецкого политика Кристиана Линднера, который ранее заявил о необходимости изменить политику Берлина касательно Москвы.

Об этом дипломат рассказал в комментарии RND.

То, что лидер Либеральной партии флиртует с Путиным, который более пяти лет ведет кровавую войну на востоке Украины и дубинками подавляет оппозицию в России, лишено всякой логики, - заявил Мельник.

Читай также: Президент Финляндии о РФ: Мышление с точки зрения черного или белого обречено на провал

Кроме того, украинский посол отметил, что заявления о том, что с РФ не ведется диалог являются бессмысленными. Мельник утверждает, что диалога достаточно, но результатов практически нет.

Мельник высказался против идеи о возвращении России на саммит G7.

Ни одна из причин изгнания Москвы из G7 - ни преступная аннексия Крыма, ни военная интервенция на востоке Украины - до сих пор не были устранены, - добавил посол.

Читай также: В МИД РФ заявили о риске ядерной войны

Напомним, президент Финляндии выразил сомнение в эффективности санкций против РФ. Саули Ниинисте призвал к диалогу с Россией, а не мыслить только категориями "черное" и "белое".

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.