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“Флиртует с Путиным”: Украинский дипломат раскритиковал немецкого политика.

Комментариев: 3
Украинский посол публично раскритиковал известного немецкого политика, который не скрывает свои пророссийские взгляды.
Мельник раскритиковал немецкого политика
Мельник раскритиковал немецкого политика
Twitter/Andrij Melnyk

Посол Украины в Германии Андрей Мельник жестко раскритиковал известного немецкого политика Кристиана Линднера, который ранее заявил о необходимости изменить политику Берлина касательно Москвы.

Об этом дипломат рассказал в комментарии RND.

То, что лидер Либеральной партии флиртует с Путиным,  который более пяти лет ведет кровавую войну на востоке Украины и дубинками подавляет оппозицию в России, лишено всякой логики, - заявил Мельник.

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Кроме того, украинский посол отметил, что заявления о том, что с РФ не ведется диалог являются бессмысленными. Мельник утверждает, что диалога достаточно, но результатов практически нет.

Мельник высказался против идеи о возвращении России на саммит G7.

Ни одна из причин изгнания Москвы из G7 - ни преступная аннексия Крыма, ни военная интервенция на востоке Украины - до сих пор не были устранены, - добавил посол.

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Напомним, президент Финляндии выразил сомнение в эффективности санкций против РФ. Саули Ниинисте призвал к диалогу с Россией, а не мыслить только категориями "черное" и "белое".

 

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Теги: Мельник, РФ, Линднер, посол
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Комментариев (3)
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MNI1957    16.09.2019, 10:55
Оценка:  -1
MNI1957
вши без гниды не бывает
Антибес    16.09.2019, 10:23
Оценка:  0
Антибес
Мнение мельника так же всем интересно как и мнение кочегара,сапожника,слесаря...
Коляка    16.09.2019, 09:56
Оценка:  +1
Коляка
мдаааааааааааааааа
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