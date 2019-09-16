Сенцов: Как можно враждовать друг с другом, если у нас есть Путин?
Освобожденный из российского плена украинский режиссер Олег Сенцов подвел итоги первой недели в Украине. Об этом он написал на своей странице в Facebook.
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Сенцов отметил, что за 5 лет, пока его не было в Украине, случилось не так много изменений, которые он ожидал увидеть. Он также отметил, что сегодня “все со всеми воюют”.
Прошла неделя с момента моего освобождения. Мне, как человеку прибывшему на машине времени из 2014-го года, было интересно посмотреть какие перемены произошли в стране и в людях. Неделя, конечно же короткий срок, но я успел много где побывать и много с кем пообщаться. Предварительных вывода пока два:
- Изменений за 5 лет не так уж много, как я ожидал.
- Все воюют со всеми.
Это все очень печалит. Как можно враждовать друг с другом, если у нас есть Путин? Но надежд на лучшее я все равно не теряю. Всем хорошей недели. Слава Украине! - написал Сенцов.
Напомним, Сенцов отдал Зеленскому банку и призвал наполнить ее жетонами пленных. Режиссер предложил складывать в банку жетоны тех пленных, которых освободят из застенок Крыма, Донбасса и РФ.
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#Какможновраждоватьдр угсдругом,еслиунасестьПутин?
Конечно это длиньше чем заменитое #прикрути, но время идёт, герои меняются
В данном случае - Вы о личном облизывании ног Путина!