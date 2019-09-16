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Сенцов: Как можно враждовать друг с другом, если у нас есть Путин?

Комментариев: 8
Освобожденный украинец подвел итог первой недели в Украине.
Сенцов обратился к украинцам
Сенцов обратился к украинцам
Радио Свобода

Освобожденный из российского плена украинский режиссер Олег Сенцов подвел итоги первой недели в Украине. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

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Сенцов отметил, что за 5 лет, пока его не было в Украине, случилось не так много изменений, которые он ожидал увидеть. Он также отметил, что сегодня “все со всеми воюют”.

Прошла неделя с момента моего освобождения. Мне, как человеку прибывшему на машине времени из 2014-го года, было интересно посмотреть какие перемены произошли в стране и в людях. Неделя, конечно же короткий срок, но я успел много где побывать и много с кем пообщаться. Предварительных вывода пока два:

  1. Изменений за 5 лет не так уж много, как я ожидал.
  2. Все воюют со всеми.

Это все очень печалит. Как можно враждовать друг с другом, если у нас есть Путин? Но надежд на лучшее я все равно не теряю. Всем хорошей недели. Слава Украине! - написал Сенцов.

Напомним, Сенцов отдал Зеленскому банку и призвал наполнить ее жетонами пленных. Режиссер предложил складывать в банку жетоны тех пленных, которых освободят из застенок Крыма, Донбасса и РФ.

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Теги: Сенцов, фб, война, итоги, Путин
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Комментариев (10)
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всем_пока    16.09.2019, 11:12
Оценка:  0
всем_пока
Одно радует фраерок научился "фильтровать базар" ишь как дипломатично - "КАК МОЖНО ВРАЖДОВАТЬ ДРУГ С ДРУГОМ, ЕСЛИ У НАС ЕСТЬ ПУТИН"
#Какможновраждоватьдр угсдругом,еслиунасестьПутин?
Конечно это длиньше чем заменитое #прикрути, но время идёт, герои меняются
Зорян_и_Шкиряк    16.09.2019, 11:02
Оценка:  0
Зорян_и_Шкиряк
Скоро он выскажет всё, что накопилось у него в мыслях и успокоится. Надо чуток потерпеть...
Krotol2    16.09.2019, 10:57
Оценка:  +1
Krotol2
50 проц любят Путина 30 проц любят европу 20 проц любят Украину.Как это сложить воедино.Да никак нельзя впихнуть невпихуемое
Антибес    16.09.2019, 10:44
Оценка:  +1
Антибес
Сенцов:Как можно враждовать друг с другом,если у нас есть Путин,которому я лично ноги облизывал.
Lyonya-Space    16.09.2019, 10:48
Оценка:  -4
Lyonya-Space
Каждый мыслит, додумывает в меру свой распущености.
В данном случае - Вы о личном облизывании ног Путина!
всем_пока    16.09.2019, 11:14
Оценка:  0
всем_пока
Антибес, "Через зону к Путину"
pioner61    16.09.2019, 10:43
Оценка:  0
pioner61
Я тут прожила эти пять лет и тоже не могу понять наших людей, для которых Порошенко больший враг, чем Путин.
Орест_Пiхва    16.09.2019, 10:29
Оценка:  0
Орест_Пiхва
Олежка еще 5 лет в Украине поживешь и сразу другие мысли будут. Только телевизор не смотри.
Peyot    16.09.2019, 10:11
Оценка:  -2
Peyot
А как не воевать если 73% населения передши на сторону олигархов и путина....?
Krotol2    16.09.2019, 10:37
Оценка:  +4
Krotol2
Это правда.Путин кумир большинства
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