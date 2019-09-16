С РФ не снимут санкции до ее ухода из Крыма - Волкер

Введенные против России из-за аннексию Крыма санкции останутся в силе до полной деоккупации полуострова.

Волкер заверил, что с РФ не снимут санкции без возврата Крыма посольство США

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Спецпредставитель Госдепартамента США по делам Украины Курт Волкер заявил, что введенные против России из-за аннексию Крыма санкции останутся в силе до полной деоккупации полуострова. Об этом он сказал в интервью телеканалу “1 + 1“, передает УНИАН.

По словам Волкера, США и Евросоюз много работают, чтобы быть уверенными, что санкции будут оставаться до тех пор, пока Россия не выполнит своих обязательств.

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“Санкции в отношении Крыма оставаться настолько долго, насколько Россия будет продолжать оккупацию Крыма“, - отметил спецпредставитель США. То же самое, добавил Волкер, касается и других санкций против России.

Ранее Волкер заверил, что международное сообщество не будет подталкивать УКраинау к выборам в ОРДЛО.

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