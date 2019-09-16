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С РФ не снимут санкции до ее ухода из Крыма - Волкер

Комментариев: 8
Введенные против России из-за аннексию Крыма санкции останутся в силе до полной деоккупации полуострова.
Волкер заверил, что с РФ не снимут санкции без возврата Крыма
Волкер заверил, что с РФ не снимут санкции без возврата Крыма
посольство США

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Спецпредставитель Госдепартамента США по делам Украины Курт Волкер заявил, что введенные против России из-за аннексию Крыма санкции останутся в силе до полной деоккупации полуострова. Об этом он сказал в интервью телеканалу “1 + 1“, передает УНИАН.

По словам Волкера, США и Евросоюз много работают, чтобы быть уверенными, что санкции будут оставаться до тех пор, пока Россия не выполнит своих обязательств.

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“Санкции в отношении Крыма оставаться настолько долго, насколько Россия будет продолжать оккупацию Крыма“, - отметил спецпредставитель США. То же самое, добавил Волкер, касается и других санкций против России. 

Ранее Волкер заверил, что международное сообщество не будет подталкивать УКраинау к выборам в ОРДЛО.

 

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Теги: санкции, РФ, Украина, Крым, аннексия, оккупация, Волкер, США
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Комментариев (10)
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Зорян_и_Шкиряк    16.09.2019, 10:57
Оценка:  +1
Зорян_и_Шкиряк
Волкер пиздит. Санкции будут действовать до тех пор, пака это экономически выгодно их авторам.
Это капитализм, детка! Ничего личного!
Krotol2    16.09.2019, 10:39
Оценка:  +2
Krotol2
Неужели кто то еще верит в возврат Крыма.Смешные товарещи
Krotol2    16.09.2019, 10:41
Оценка:  +1
Krotol2
Товарищи пиндосы тож с поехавшей крышей
Зорян_и_Шкиряк    16.09.2019, 11:00
Оценка:  0
Зорян_и_Шкиряк
С чего Вы взяли? Санкции против РФ выгодны американцам. Там всё чётко!
При санкциях машиностроительный экспорт ФРГ в РФ упал на треть, а у США с РФ вырос на 18%. Смешно да?
А вопли по ТВ - это разговоры в пользу бедных, подсластитель пилюли, так сказать.
Орест_Пiхва    16.09.2019, 10:25
Оценка:  0
Орест_Пiхва
Какой он забавный.....
Letohradek    16.09.2019, 10:30
Оценка:  -3
Letohradek
Забавно сейчас выглядят избиратели Путена, которые в зарубежных поездках, скупают недоступную на расии, еду
Коляка    16.09.2019, 10:40
Оценка:  +1
Коляка
да кому эта еда нужна, ну не смеши) на России родная еда, это борщ, щи, квашенная капусточка, сало. картоха, селёдка, сёмга, осётр, игра красная, икра чёрная - кому на России нужен твой вонючий пармезан?
Lyonya-Space    16.09.2019, 10:42
Оценка:  -2
Lyonya-Space
Орест, переставай тут хвалить своего волосатого!
Пиши на ветке по теме, а не о своей озабоченности!
Зорян_и_Шкиряк    16.09.2019, 11:01
Оценка:  +1
Зорян_и_Шкиряк
Не исходите на какашки, любезнейший! Дискутируйте аргументированно! ))
Орест_Пiхва    16.09.2019, 11:01
Оценка:  0
Орест_Пiхва
Это ты о чём одноразовый?
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