С РФ не снимут санкции до ее ухода из Крыма - Волкер
Читай также: Волкер оценил возможность выборов на Донбассе
Спецпредставитель Госдепартамента США по делам Украины Курт Волкер заявил, что введенные против России из-за аннексию Крыма санкции останутся в силе до полной деоккупации полуострова. Об этом он сказал в интервью телеканалу “1 + 1“, передает УНИАН.
По словам Волкера, США и Евросоюз много работают, чтобы быть уверенными, что санкции будут оставаться до тех пор, пока Россия не выполнит своих обязательств.
Читай также: Кучма предупредил, что в переговорах по Донбассу нельзя переходить черту
“Санкции в отношении Крыма оставаться настолько долго, насколько Россия будет продолжать оккупацию Крыма“, - отметил спецпредставитель США. То же самое, добавил Волкер, касается и других санкций против России.
Ранее Волкер заверил, что международное сообщество не будет подталкивать УКраинау к выборам в ОРДЛО.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.
Это капитализм, детка! Ничего личного!
При санкциях машиностроительный экспорт ФРГ в РФ упал на треть, а у США с РФ вырос на 18%. Смешно да?
А вопли по ТВ - это разговоры в пользу бедных, подсластитель пилюли, так сказать.
Пиши на ветке по теме, а не о своей озабоченности!