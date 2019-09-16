"Родители детей в шоке": Первоклассник провалился в школьный туалет в Закарпатье

Мальчика вытащили из фекалий учителя. Родители школьников шокированы произошедшим в учебном заведении.

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В Закарпатской области в одной из школ произошло ЧП - первоклассник упал в выгребную яму туалета. Жуткий инцидент произошел в селе Забродь Хустского района. К счастью, одноклассники мальчика побежали за учителями и его спасли.

Об этом на своей Facebook-странице сообщил Роман Келемен.

Он рассказал, что родители детей в шоке, так как мальчика вытаскивали из фекалий. Преподаватели замалчивают факт ужасных туалетов, чтобы их не уволили.

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“В пятницу, 13.09.2019 года в с. Забродь, Хустского района в Забродской школе первоклассник школы упал в выгребную яму школьного туалета. К счастью, его друзья одноклассники побежали за учителями, чтобы те спасли школьника, провалившегося в туалет. Ребенка спасли, вытащив из школьных фекалий. Все родители шокированы таким случаем, а преподаватели как всегда умалчивают состояние школьного туалета, чтобы их не уволили .И это уже не первый случай в районе, когда школьники младшего звена проваливаются в выгребные ямы“, - сообщил Келемен.

Также автор поста опубликовал фото “школы 21 столетия“ с выгребными ямами.

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