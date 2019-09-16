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"Родители детей в шоке": Первоклассник провалился в школьный туалет в Закарпатье

Комментариев: 4
Мальчика вытащили из фекалий учителя. Родители школьников шокированы произошедшим в учебном заведении.
"Родители детей в шоке": Первоклассник провалился в школьный туалет в Закарпатье
© Facebook/Роман Келемен
Фото 1/4
  • Туалеты в забродской школе
  • Туалеты в забродской школе
  • Туалеты в забродской школе
  • Туалеты в забродской школе
"Родители детей в шоке": Первоклассник провалился в школьный туалет в Закарпатье
Туалеты в забродской школе
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В Закарпатской области в одной из школ произошло ЧП - первоклассник упал в выгребную яму туалета. Жуткий инцидент произошел в селе Забродь Хустского района. К счастью, одноклассники мальчика побежали за учителями и его спасли.

Об этом на своей Facebook-странице сообщил Роман Келемен.

Он рассказал, что родители детей в шоке, так как мальчика вытаскивали из фекалий. Преподаватели замалчивают факт ужасных туалетов, чтобы их не уволили.

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“В пятницу, 13.09.2019 года в с. Забродь, Хустского района в Забродской школе первоклассник школы упал в выгребную яму школьного туалета. К счастью, его друзья одноклассники побежали за учителями, чтобы те спасли школьника, провалившегося в туалет. Ребенка спасли, вытащив из школьных фекалий. Все родители шокированы таким случаем, а преподаватели как всегда умалчивают состояние школьного туалета, чтобы их не уволили .И это уже не первый случай в районе, когда школьники младшего звена проваливаются в выгребные ямы“, - сообщил Келемен.

Также автор поста опубликовал фото “школы 21 столетия“ с выгребными ямами.

 
Напомним, под Нежином украли общественный туалет, установленный за счет ООН. Туалет украли в Черниговской области: владелец предлагает за помощь в поисках пять тысяч гривен

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Теги: Закарпатье, школа, ЧП, туалет, Закарпатская область
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Комментариев (4)
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Зорян_и_Шкиряк    16.09.2019, 10:55
Оценка:  0
Зорян_и_Шкиряк
Нихрена себе там туалеты! В них можно и химию изучать, и физику, и технику безопасности! ))
Антибес    16.09.2019, 10:42
Оценка:  +1
Антибес
Куда смотрит власть Венгрии!Ведь это их земля!!!
Коляка    16.09.2019, 10:36
Оценка:  +1
Коляка
какой позор
Коляка    16.09.2019, 10:36
Оценка:  +1
Коляка
какой
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