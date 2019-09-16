Во Львове 21-летняя девушка пыталась убить себя в церкви

К счастью, женщину спасли медики.

Вчера, 15 сентября, около 15 часов дня в патрульную полицию Львова сообщили, что на улице Любинской в церкви женщина пытается совершить самоубийство путем пореза вен ножом на руке. Об этом сообщили в пресс-службе полиции.

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Патрульные, которые прибыли на вызов, выбили нож из рук самоубийцы. Между тем, девушка вновь попыталась убить себя. В этот раз она хотела разбить себе голову.

В полиции сообщили, что на место событий прибыли два экипажа патрульных. Девушка периодически теряла сознание, а когда приходила в себя, то снова пыталась всячески себе навредить. До приезда медиков патрульные держали ее и пытались наладить словесный контакт. Врачи скорой помощи укололи ей успокоительное и госпитализировали в больницу. Вероятной причиной попытки самоубийства являются семейные обстоятельства в которых уже разбираться следователи.

Причиной поступка стали семейные обстоятельства facebook.com/lvivpolice/

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Напомним, под Николаевом ребенок нашел повешенными своих родителей. Сиротами остались трое несовершеннолетних детей и четвертый 25-летний сын, который сейчас служит в зоне ООС.

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