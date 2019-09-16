В Запорожье активисты проучили педофила, "охотившегося" на девочек в соцсетях

В сети выложили фото извращенца и его переписку в соцсети.

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В Запорожье активисты проучили педофила, пристававшего к несовершеннолетним.

Об этом сообщается в Telegram-канале "Наследие. Охота на педофилов".

35-летний мужчина вел в социальной сети переписку с несовершеннолетней девочкой, в которой предлагал ей интим, зная, что ей 14 лет. Известно, что Павел Масиней разведен и его ребенку столько же лет, как и девочке, которую он пытался соблазнить.

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В переписке он предлагал школьнице снять квартиру для любовных утех. Затем он назначил ребенку встречу в Запорожье. На встречу, к его большому удивлению, пришла не маленькая девочка, а взрослые мужчины, которые в последующем провели с ним беседу.

Как сообщалось 16 сентября, в Ровно 12-летняя девочка родила ребенка.

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