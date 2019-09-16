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В Запорожье активисты проучили педофила, "охотившегося" на девочек в соцсетях

Комментариев: 1
В сети выложили фото извращенца и его переписку в соцсети.
В Запорожье активисты проучили педофила, "охотившегося" на девочек в соцсетях
© t.me/nasledie_lane
Фото 1/5
  • Педофила жестоко наказали местные активисты
  • Педофила жестоко наказали местные активисты
  • Педофила жестоко наказали местные активисты
  • Педофила жестоко наказали местные активисты
  • Педофила жестоко наказали местные активисты
В Запорожье активисты проучили педофила, "охотившегося" на девочек в соцсетях
Педофила жестоко наказали местные активисты
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В Запорожье активисты проучили педофила, пристававшего к несовершеннолетним.

Об этом сообщается в Telegram-канале "Наследие. Охота на педофилов".

35-летний мужчина вел в социальной сети переписку с несовершеннолетней девочкой, в которой предлагал ей интим, зная, что ей 14 лет. Известно, что Павел Масиней разведен и его ребенку столько же лет, как и девочке, которую он пытался соблазнить.

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В переписке он предлагал школьнице снять квартиру для любовных утех. Затем он назначил ребенку встречу в Запорожье. На встречу, к его большому удивлению, пришла не маленькая девочка, а взрослые мужчины, которые в последующем провели с ним беседу.

Как сообщалось 16 сентября, в Ровно 12-летняя девочка родила ребенка.

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Теги: педофил, Запорожье
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Комментариев (1)
Rico21    16.09.2019, 11:08
Оценка:  -1
Rico21
Ну, сидят какие-то дибилы, пишут от имени 14 летних девочек, провоцируют на тему секса, а затем ловят и бьют. Не скучно зато.
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