“А можно за базаром следить?”: Дубинский опубликовал матерную переписку с Абромавичусом
Скандальный депутат от “Слуги народа” Александр Дубинский опубликовал матерную переписку с гендиректором Укроборонпрома Айварасом Абромавичусом.
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Дубинский отметил, что никогда не публикует личные переписки, но этот случай особенный. Об этом он написал на своей странице в Facebook.
Нардеп объяснил, что после того, как блогер Алексей Комаха опубликовал на сайте Dubinsky.pro новость о том, что директор Укроборонпрома Абромавичус - инвестирует в президента России Владимира Путина, ему тут же написал сам герой публикации.
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При этом Дубинский отметил, что Абромавичус должен нормально воспринять публикацию этой переписки, поскольку сам неоднократно это делал.
В самой переписке гендиректор Укроборонпрома в матерной форме обвинил Дубинского в распространении фейков о нем, а тот попросил собеседника “следить за базаром”.
Напомним, Дубинский выступил в футболке с матерным выражением Порошенко. Скандальный нардеп Дубинский снова отличился в Раде.
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