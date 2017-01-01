Глеб Загорий назвал качества успешного предпринимателя

Совладелец фармацевтической компании “Дарница“ Глеб Загорий рассказал о качествах и навыках, которые должны быть присущи успешному предпринимателю. Об этом он сказал в видеоинтервью журналисту Андрею Остапчуку, опубликованном на его канале в Youtube, пишет Delo.ua.

По мнению Загория, основы успеха в человека закладывает правильное воспитание в семье. Также имеют значения трудолюбие и образование, причем желательно, чтобы обучение проходило в ведущих странах мира.

“Обучение там (за границей — ред.) дает возможность людям быть свободными в выборе. Но только в том случае, если они на протяжении всего периода обучения были сверхкоммуникабельны. Потому что на сегодняшний момент без коммуникаций ты никому не нужен. Ты можешь быть лучшим и претендовать на Нобелевскую премию, но если нет коммуникаций, тебя никто не признает“, — объяснил совладелец “Дарницы“.

Также, по его мнению, успех в бизнесе зависит от таланта.

“Чтобы реализовать успешный кейс в бизнесе, нужно иметь талант. В украинском языке есть хорошее слово “хист“. Талант — это те спящие качества в человеке, которые могут раскрыться либо в какой-то ситуации, либо в кругу определенных людей. Это способность своевременно сгенерировать реалистичную идею, способность креативить“, — сказал Загорий.

Следующее качество предпринимателя — уверенность в себе. “Способность не гнуться и не сдаваться. Быть настолько пофигистом, чтобы не верить всем тем, кто пытается ставить палки в колеса“, — объяснил Загорий.

Кроме того, по его мнению, в предпринимателе обязательно должна быть “гремучая смесь логики и критического мышления“.

“Критическое мышление я бы разбил на две части. Во-первых, ты сам должен быть сверхкритичен к своим действиям, моделям, умозаключениям. принципам управления ресурсами. Во-вторых, это нахождение рядом с вами тех людей, которым вы разрешите быть критичными по отношению к вам и к тому, что вы делаете“, — сказал Загорий.

При этом он отметил, что современное поколение более эгоистично и менее подвержено мнению извне или коллективному мышлению.

Совладелец “Дарницы“ также рассказал, чего нужно избегать успешному бизнесмену. “Критическое мышление — это ноль эмоций. Самая большая ошибка в бизнесе — это наличие эмоций при принятии решений. Услышать руководителя этого подразделения, а не другого, потому что он мужчина или женщина, потому что этот вчера вел себя хорошо, а тот — плохо“ — объяснил он.

Давая определение предпринимателю, Глеб Загорий сказал: “Это человек, который имеет более широкий взгляд, чем многие другие, и способен больше рискнуть“.

Глеб Загорий родился в 1976 году. Имеет научную степень доктора фармацевтических наук. С 2009 по 2014 год работал генеральным директором “Дарницы“. В 2014 году был избран народным депутатом Украины. Входил в парламентский комитет по делам ветеранов и людей с инвалидностью, был одним из инициаторов создания Министерства по делам ветеранов. Летом 2019 года после окончания каденции Верховной Рады VIII созыва ушел из политики, чтобы сосредоточиться на развитии бизнеса.