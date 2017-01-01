На крупнейшей в Евроле конференции по правам человека обсудят Крым и Донбасс

ОБСЕ организовывает в Варшаве совещание по учету человеческого измерения.

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В понедельник в Варшаве стартует ежегодное совещание ОБСЕ по учету человеческого измерения. Американская делегация собирается сосредоточить внимание на нарушениях Россией прав человека в оккупированном Крыму и на Донбассе, передает УНН.

Мероприятия продлятся до 27 сентября. Каждую осень Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека организует в Польше совещание по рассмотрению выполнения обязательств, посвященное человеческому измерению — крупнейшую в Европе конференцию по правам человека.

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БДИПЧ организует это событие каждый год в Варшаве в качестве платформы для 57 государств-участников ОБСЕ, партнеров ОБСЕ по сотрудничеству, структур ОБСЕ, гражданского общества, международных организаций.

Цель - подвести итоги выполнения обязательств ОБСЕ в области человеческого измерения, обсудить связанные проблемы, обмениваться опытом. Участники подведут итоги того, как государства-участники ОБСЕ выполняют весь спектр своих обязательств в области прав человека.

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“Основное внимание США будет сосредоточено на российской агрессии в Украине, включая злоупотребления со стороны российских сил на Донбассе и оккупационных властей в Крыму, а также серьезные нарушения прав человека в самой России”, — говорится в пресс-релизе.

Напомним, ранее в МИД пояснили ситуацию с особым статусом Донбасса.

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