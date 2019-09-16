Зеленский встретится с Чапутовой в Мариинском дворце

Президент Словакии переговорит с президентом Украины в рамках своего визита в Киев.

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16 сентября президент Владимир Зеленский проведет переговоры с президентом Словацкой Республики Зузаною Чапутовой в рамках ее официального визита в Украину. Об этом сообщает Офис президента.

В 11:30 начнется официальная церемония встречи в Мариинском дворце. На 13:30 запланирована встреча президента Владимира Зеленского и президента Словацкой Республики Зузаны Чапутовой с представителями СМИ также в Мариинском дворце.

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Зузана Чапутова принесла присягу президента Словацкой Республики 15 июня. В свои 45 лет Чапутова стала самым молодым президентом Словакии и также первой женщиной на этом высшем государственном посту в истории страны. Тем разговоров Зе и Чапутовой не анонсировали.

Напомним, ранее сообщалось, что президент Словакии едет с визитом в Украину.

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