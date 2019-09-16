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Дом, еда, лекарства: в чем нуждаются жители Донбасса

Комментариев: 6
Социологи провели свежее исследование и поделились результатами.
Фото иллюстративное
Фото иллюстративное
depositphotos.com

Жители оккупированных районов Донбасса больше всего нуждаются в медикаментах для лечения хронических заболеваний. Об этом на сегодняшнем тематическом брифинге сообщил директор Киевского международного института социологии Владимир Паниотто, передает Сегодня.

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Паниотто ссылался на результаты социологического опроса, который был проведен в июне-июле 2019 года среди жителей Украины и, в частности, Донбасса.

По результатам социологического исследования, 52% жителей всей Украины и 45% жителей востока страны считают, что жители Донбасса нуждаются в продуктах питания. 41% населения Украины и 51% жителей Донбасса считаю, что есть нужда в медикаментах, в частности для лечения хронических заболеваний. 34% жителей Украины и 36% жителей Донбасса считают, что люди в Донецкой и Луганской областях нуждаются в восстановлении разрушенного жилья. 

Данные по Украине немного запаздывают. Как видим, сами жители Донбасса считают, что им больше нужны медикаменты, чем продукты питания, - отметил Паниотто.

Напомним, четверть украинцев воспринимает взятку, как норму жизни. Каждый десятый украинец хотя бы раз давал взятку в течение последнего года.

 

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Теги: Донбасс социологи, соцопрос, дом, еда, лекарства
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Комментариев (6)
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Лаптев    16.09.2019, 12:39
Оценка:  0
Лаптев
Судя по довоенным настроениям, жители Донбасса больше всего нуждались в коричневых ленточках, портретах путена и войсках российской федерастии. Все это у них уже есть в огромном количестве. Особенно ленточек, которые теперь можно хоть на хрен привязывать. Надеюсь они счастливы.
ВосставшийИзБана    16.09.2019, 11:38
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
Я бы для них на первое место лекарства поставил. Будут принимать лекарства - успокоятся, наступит мир. Тогда будет еда и дом. А до тех пор, пока они беснуются - никакой еды у них не будет. Будут "пушки вместо масла".
Cowboychik    16.09.2019, 11:49
Оценка:  0
Cowboychik
Им твои советы вряд ли нужны. Они уже не считают себя частью Украины. 5 лет террора фактично провели красную черту. Если не пойдет Зе на условия Минских угод, эти территорию и де-юре отойдут к РФ. Пока только де-факто...
ВосставшийИзБана    16.09.2019, 12:06
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
Московия не захочет вешать себе на шею этот камень. Для Москвы гораздо выгоднее оставить этот регион в составе Украины.
ВосставшийИзБана    16.09.2019, 12:22
Оценка:  +2
ВосставшийИзБана
О! Минусы. А подумать слабо?

Экономика разрушена. Активное население бежало. Разруха и нищета. Регион крайне дестабилизирован. Зачем Московии в своем составе еще один очаг социальной напряженности? Он требует постоянных затрат и не дает никакой отдачи. Лучше втюхать это "счастье" соседу, которого
ВосставшийИзБана    16.09.2019, 12:24
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
стремишься дестабилизировать. При нормальном подходе нежно было бы заставить РФ финнсировать восстановление региона. Но артикля для того и поставили, чтобы повесить эту обузу на шею Украине.
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