Дом, еда, лекарства: в чем нуждаются жители Донбасса

Социологи провели свежее исследование и поделились результатами.

Жители оккупированных районов Донбасса больше всего нуждаются в медикаментах для лечения хронических заболеваний. Об этом на сегодняшнем тематическом брифинге сообщил директор Киевского международного института социологии Владимир Паниотто, передает Сегодня.

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Паниотто ссылался на результаты социологического опроса, который был проведен в июне-июле 2019 года среди жителей Украины и, в частности, Донбасса.

По результатам социологического исследования, 52% жителей всей Украины и 45% жителей востока страны считают, что жители Донбасса нуждаются в продуктах питания. 41% населения Украины и 51% жителей Донбасса считаю, что есть нужда в медикаментах, в частности для лечения хронических заболеваний. 34% жителей Украины и 36% жителей Донбасса считают, что люди в Донецкой и Луганской областях нуждаются в восстановлении разрушенного жилья.

Данные по Украине немного запаздывают. Как видим, сами жители Донбасса считают, что им больше нужны медикаменты, чем продукты питания, - отметил Паниотто.

Напомним, четверть украинцев воспринимает взятку, как норму жизни. Каждый десятый украинец хотя бы раз давал взятку в течение последнего года.

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