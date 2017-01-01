На Харьковском авиазаводе СБУ обнаружила растрату в 5,5 млн. грн

В преступлении подозревается бывший первый замдиректора завода.

На Харьковском авиазаводе обнаружили растрату Фото с сайта завода

Департамент контрразведки СБУ выявил факт нанесения финансовых убытков Харьковскому государственному авиационному производственному предприятию (ХГАПП), входящему в сферу управления “Укроборонпрома“. Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.

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Согласно предоставленной информации, в рамках выполнения задач по защите оборонного потенциала государства контрразведчики уличили бывшего первого заместителя руководителя завода в растрате более 5,5 млн. грн.

Данное должностное лицо незаконно заключило договор добровольного страхования имущества завода, чем нарушило нормы действующего законодательства, которое позволяет юридическим лицам тратить на страхование только строго определенный процент от прибыли. На момент заключения страхового договора ХГАПП прибыли не имел вовсе.

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В настоящий момент экс-заместителю харьковского авиапредприятия сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 367 (служебная халатность, приведшая к тяжким последствиям) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Напомним, в начале сентября на одном из предприятий “Укроборонпрома“ выявили растрату на миллион. Директор предприятия сделал заказ у фирмы, которая была неспособна его выполнить.

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