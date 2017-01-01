В Раде обсуждают повестку дня и госбюджет-2020: трансляция

Спикер Дмитрий Разумков проводит заседание Согласительного совета ВР.

Читай также: Украина в последний раз планирует госбюджет на год

Спикер парламента Дмитрий Разумков проводит заседание согласительного совета Верховной Рады. Трансляцию вел телеканал "112 Украина".

Заседания согласительного совета, согласно регламенту Верховной Рады, проходят по понедельникам в начале пленарных недель.

Читай также: Кабмин существенно сократит расходы на государство

Спикер Верховной Рады, его заместители, главы депутатских фракций и групп, главы комитетов или же их заместители обсуждают план работы на неделю и вносят в него необходимые изменения.

На заседания согласительного совета также могут приходить народные депутаты, чтобы повлиять на формирование повестки дня на ближайшие пленарные дни.

Читай также: В Раду внесли проект госбюджета-2020

Сегодня одной из тем разговора стало обсуждение проекта госбюджета за 2020 год. В частности, "Батькивщина" потребовала следующие пленарные дни посвятить обсуждению госбюджета.

Кроме того, от власти требуют выдать каждому депутату проект госбюджета, а не говорить общие фразы.

Также трансляцию заседания Согласительного совета официально ведет телеканал "Рада".

Напомним, ранее премьер Алексей Гончарук раскрыл новые подробности госбюджета на 2020 год.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.