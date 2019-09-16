В Харькове 23-летняя мажорка на Audi сбила 4 человек
В Харькове 23-летняя мажорка чуть не повторила судьбу Зайцевой. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Харьковской области.
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ДТП случилось вчера, 15 сентября, поздно вечером. 23-летняя девушка на кабриолете Audi TT сбила на тротуаре четверых человек. Женщины 27, 32, 47 и 56 лет были госпитализированы с травмами разной степени тяжести.
По предварительной информации, девушка не справилась с управлением транспортного средства, в результате чего был осуществлен наезд на пешеходов, которые двигались по тротуару.
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Полицейские сообщили, что 23-летняя водительница автомобиля не была в состоянии алкогольного опьянения.
Напомним, в ДТП с грузовиком под Киевом погибли четыре человека. Для деблокирования тел погибших были привлечены 8 спасателей и 2 единицы техники ГСЧС.
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БэМэ, а кто такая водительНИЦА, сестра ВОДИТЕЛЬНИКА?