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В Харькове 23-летняя мажорка на Audi сбила 4 человек

Комментариев: 2
Пострадавшие госпитализированы с травмами разной степени тяжести.
В Харькове мажорка сбила людей на тротуаре
В Харькове мажорка сбила людей на тротуаре
hk.npu.gov.ua

В Харькове 23-летняя мажорка чуть не повторила судьбу Зайцевой. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Харьковской области.

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ДТП случилось вчера, 15 сентября, поздно вечером. 23-летняя девушка на кабриолете Audi TT сбила на тротуаре четверых человек. Женщины 27, 32, 47 и 56 лет были госпитализированы с травмами разной степени тяжести. 

Девушка за рулем была трезвой
Девушка за рулем была трезвой
hk.npu.gov.ua

По предварительной информации, девушка не справилась с управлением транспортного средства, в результате чего был осуществлен наезд на пешеходов, которые двигались по тротуару.

Потерпевших госпитализировали
Потерпевших госпитализировали
hk.npu.gov.ua

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Полицейские сообщили, что 23-летняя водительница автомобиля не была в состоянии алкогольного опьянения.

Напомним, в ДТП с грузовиком под Киевом погибли четыре человека. Для деблокирования тел погибших были привлечены 8 спасателей и 2 единицы техники ГСЧС.

 

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Теги: полиция, ДТП, тротуар, авария
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Комментариев (2)
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Lyonya-Space    16.09.2019, 12:32
Оценка:  -1
Lyonya-Space
А на наркотическом состояние проверяли?
БэМэ, а кто такая водительНИЦА, сестра ВОДИТЕЛЬНИКА?
АХТИАР    16.09.2019, 12:26
Оценка:  +1
АХТИАР
а говорили все равные будут =уважать всех будут
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