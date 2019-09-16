Супрун рассказала о чате whatsapp прошлого Кабмина и сообщениях Гройсману

Экс-глава МОЗ считает, что отменять трансляции заседаний правительства было ошибкой.

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Экс-руководитель МОЗ Ульяна Супрун заявляет, что на заседаниях Кабмина Гройсмана министры часто сидели в телефонах не потому, что листали Facebook, а потому что обсуждали слова докладчиков. Об этом она рассказала “Украинской правде. Жизнь“.

“Когда мы сидим на Кабмине и кто-то докладывает, вы видите, что мы в телефонах. Но мы не сидим тогда в Facebook. Мы общаемся между собой, чтобы комментировать то, что говорят" - пояснила она.

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"Иногда, как были какие-то проблемы, мы премьер Гройсману писали. Когда он читал телефон, то от нас, чтобы мы его не перебивали. У нас был свой чат в whatsapp“, - говорит Супрун.

“Сейчас перестали транслировать заседание Кабмина. Думаю, это ошибка. Я даже не знала до прошлой среды, уволили ли нас, до пресс-конференции и когда опубликовали документы“, - считает экс-чиновница.

“Они должны транслировать комитеты, потому что именно там обсуждают спорные вопросы. Скажем, Министерство финансов не согласовывает документ, а на комитете согласовывают подробно, почему и как", - говорит она.

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"Когда мы не могли на закрытых совещаниях договориться, обсуждение переходило на публичную часть. И время от времени там удавалось заблокировать то, что было неправильным", - отметила Супрун.

Детали: Супрун также рассказала, что на закрытых совещаниях министры намного откровеннее общались друг с другом - там были и сильные патриотические моменты и смешные.

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Она выразила надежду, что в новой команде МЗ будет возможность разговаривать с премьером, так как это было у нее.

Ранее Супрун заявила, что правоохранителям дали задачу ее преследовать.

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