Россия оставит Крым, как СССР оставил Прибалтику - Волкер

Главное придерживаться твердой позиции, и время всё расставит на свои места, - уверен американец.

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Россия уйдет из аннексированного ею Крыма точно так же, как Советский Союз ушел из Прибалтики. Такое мнение высказал спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер в интервью каналу “1+1“.

Мы видели, как это происходило с балтийскими странами. Советский Союз вернул им независимость после 40 лет оккупации. Запад, Соединенные Штаты, другие страны держались твердой линии и не признавали принудительного включения этих стран в Советский Союз. Так же мы имеем очень жесткую позицию по Крыму - мы не согласимся с российской аннексией Крыма, - заявил американский дипломат.

Волкер указал на то, что очень важно определиться с правильной позицией и придерживаться ее. Со временем всё изменится, и Крым вернется в состав Украины, уверен представитель США. При этом он не смог сказать, сколько времени на это может понадобиться.

Напомним, на прошлой неделе Зеленский рассказал о планах возвращения Крыма. У президентской команды есть несколько сценариев.

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