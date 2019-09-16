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Россия оставит Крым, как СССР оставил Прибалтику - Волкер

Комментариев: 11
Главное придерживаться твердой позиции, и время всё расставит на свои места, - уверен американец.
Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер
Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер
wikimedia.org

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Россия уйдет из аннексированного ею Крыма точно так же, как Советский Союз ушел из Прибалтики. Такое мнение высказал спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер в интервью каналу “1+1“.

Мы видели, как это происходило с балтийскими странами. Советский Союз вернул им независимость после 40 лет оккупации. Запад, Соединенные Штаты, другие страны держались твердой линии и не признавали принудительного включения этих стран в Советский Союз. Так же мы имеем очень жесткую позицию по Крыму - мы не согласимся с российской аннексией Крыма, - заявил американский дипломат.

Волкер указал на то, что очень важно определиться с правильной позицией и придерживаться ее. Со временем всё изменится, и Крым вернется в состав Украины, уверен представитель США. При этом он не смог сказать, сколько времени на это может понадобиться.

Напомним, на прошлой неделе Зеленский рассказал о планах возвращения Крыма. У президентской команды есть несколько сценариев.

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Теги: Крым, Волкер, Прибалтика
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Комментариев (11)
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Lyonya-Space    16.09.2019, 12:38
Оценка:  -1
Lyonya-Space
Ух, как лаптеногую слопатоедную вату плющит от одних только таких заголовков?
Сразу весь ольгинский прайд подтягивается...
Глод    16.09.2019, 12:29
Оценка:  -1
Глод
Осталось подождать лет 50.
КимЧенПых    16.09.2019, 12:28
Оценка:  -1
КимЧенПых
короче посыл таков: "вы тут держитесь смерды, чтобы россиюшку в тонусе держать, роль прокладки никто не отменял, скоро всё закончится, а если будете ныть, то оставим вас без кредитов и других печенюшек и вообще ......ну вообщем всего хорошего там"
ЗаУкраину    16.09.2019, 12:28
Оценка:  -1
ЗаУкраину
еще не один ВОЛК-(х)ер превратится в политический труп, прежде чем это случится..))

Как же пиндосы страдают от того что они прое*али Крым, и морскую базу в Севастополе...
fkrfyfan    16.09.2019, 12:20
Оценка:  +3
fkrfyfan
Ничего не значащий политик, полный ноль. И зачем его цитировать? С таким же успехом можно цитировать бомжа с помойки
Cowboychik    16.09.2019, 12:19
Оценка:  +3
Cowboychik
США вернет территорию и незалежнисть индейцам....как вернулась Прибалтика.
VSHIVANKA    16.09.2019, 12:10
Оценка:  +5
VSHIVANKA
А НА МАРСЕ БУДУТ ЯБЛОНИ ЦВЕСТИ !!!
СУГС !!!
Коляка    16.09.2019, 12:04
Оценка:  +5
Коляка
сказочный фантазёр!
Coюзник    16.09.2019, 12:01
Оценка:  -8
Coюзник
Россияне читайте русских класиков ...
"Ничего не сказала рыбка,
Лишь хвостом по воде плеснула
И ушла в глубокое море.
Долго у моря ждал он ответа,
Не дождался, к старухе воротился —
Глядь: опять перед ним землянка;
На пороге сидит его старуха,
А пред нею разбитое корыто."
А.С. Пушкин (с)
haarp    16.09.2019, 11:54
Оценка:  +3
haarp
ага , только разница огромная , Литва ушла потому что руководство Литвы и народ хотел уйти , а в Крыму наоборот и руководство и народ хочет остаться в РФ ибо почти все население Крыма это русские
Коляка    16.09.2019, 12:05
Оценка:  +3
Коляка
Украинцы это тоже русские люди.... Просто украинцам впаривают другую точку зрения.
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