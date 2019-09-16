Разумков поздравил депутатов с рекордным рейтингом народного одобрения

Работой парламента довольны 40% украинцев.

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Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков поздравил народных депутатов с тем, что доверие народа к парламенту выросло “почти в 10 раз“. Такое заявление он сделал во время своего выступления на заседании согласительного совета, пишет “Украинская правда“.

Прошедшая каденция парламента подходила к концу своей работы с достаточно неутешительным результатом – 4%. Нам надо было показать украинскому народу, что мы можем, умеем и будем работать. За 2 недели работы Верховной Рады ситуация изменилась почти в 10 раз. Потому что деятельность нового парламента положительно оценивают 39% наших сограждан. С чем я вас и поздравляю, - сказал Разумков.

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В качестве доказательства глава парламента привел данные опроса социологической группы “Рейтинг“, проведенного 6-10 сентября. Он также указал на то, что за две недели своей работы новая Верховная Рада провела 9 пленарных заседаний, рассмотрела 110 законопроектов, из них приняла в целом 9, еще 44 приняты за основу для дальнейшей работы.

Динамика народного одобрения работы ВР Страница из отчета социологов

Нам есть на что равняться: у президента уровень поддержки 71%. Я надеюсь, что Верховная Рада 9-го созыва не будет отставать от этого показателя, - заявил глава парламента.

Напомним, по данным социологов, 55% украинцев считают, что страна движется в правильном направлении. Особенно довольны курсом правительства на западе и юге страны.

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