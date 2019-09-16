Богдан рассказал, что шептал на ухо Зеленскому на известном фото

Глава ОП рассказал интересный момент.

Глава Офиса президента Андрей Богдан рассказал, что именно шептал на ухо Владимиру Зеленскому на известной фотографии из Днепра. Об этом Богдан рассказал в ходе интервью BBC-Украина.

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Богдан сознался, что иногда идеи и советы приходят в непредсказуемое время. Приходится оперативно сообщать о них президенту.

Это советы, это идеи, которые возникают. Если это сейчас не сказать, а потом сказать, то будет потерян момент. Эта популярная фотография из Днепра, когда я что-то шепчу на ухо президенту. Тогда возникла идея: давай озвучим пари - или ты к такому-то числу сделаешь, или увольняйся. Если бы я это сказал через час в офисе, оно не было бы так актуально. Вот сейчас - как раз это был тот момент, - рассказал Богдан.

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Напомним, Зеленский продлил пари с Филатовым. Глава государства попросил у мэра документацию на проведенный ремонт моста, по которому у них был спор. Качество ремонта будет оценивать комиссия.

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