Богдан рассказал, что шептал на ухо Зеленскому на известном фото
Глава Офиса президента Андрей Богдан рассказал, что именно шептал на ухо Владимиру Зеленскому на известной фотографии из Днепра. Об этом Богдан рассказал в ходе интервью BBC-Украина.
Читай также: Филатов выиграл у Зеленского пари относительно моста
Богдан сознался, что иногда идеи и советы приходят в непредсказуемое время. Приходится оперативно сообщать о них президенту.
Это советы, это идеи, которые возникают. Если это сейчас не сказать, а потом сказать, то будет потерян момент. Эта популярная фотография из Днепра, когда я что-то шепчу на ухо президенту. Тогда возникла идея: давай озвучим пари - или ты к такому-то числу сделаешь, или увольняйся. Если бы я это сказал через час в офисе, оно не было бы так актуально. Вот сейчас - как раз это был тот момент, - рассказал Богдан.
Читай также: Зеленский осмотрел мост в Днепре, открытый после ремонта
Напомним, Зеленский продлил пари с Филатовым. Глава государства попросил у мэра документацию на проведенный ремонт моста, по которому у них был спор. Качество ремонта будет оценивать комиссия.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.