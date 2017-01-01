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Посольство США поблагодарило уволенную зеленским ЦИК

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По мнению дипломатов, теперь новая власть несет ответственность за имидж Центризбиркома.
В США предыдущий состав ЦИК поблагодарили за честные выборы
В США предыдущий состав ЦИК поблагодарили за честные выборы
пресс-служба Госдепа США

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Посольство США в Украине поблагодарило уволенных членам Центральной избирательной комиссии за высокий уровень организации выборов в 2019 году. Об это ведомство написало в Facebook.

“Мы поздравляем ЦИК, которая прекращает свои полномочия, и ее главу с беспристрастным и успешным проведением исторических, достоверных, хорошо организованных президентских и парламентских выборов 2019 года“, – пишут дипломаты.

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Новая власть, изменяя состав комиссии, теперь несет ответственность за то, чтобы Центризбирком сохранял свою независимость и беспристрастность в глазах украинского народа, отметили в посольстве.

“Мы надеемся, что опытные профессиональные сотрудники ЦИК продолжат свою работу для поддержки успеха Украины как демократии“, – добавили американцы.

Напомним, ранее сообщалось, что ветированный Зеленским новый Избирательный кодекс пересмотрят.

 

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Теги: ЦИК, выборы, Зеленский, США, посольство
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