Посольство США поблагодарило уволенную зеленским ЦИК

По мнению дипломатов, теперь новая власть несет ответственность за имидж Центризбиркома.

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Посольство США в Украине поблагодарило уволенных членам Центральной избирательной комиссии за высокий уровень организации выборов в 2019 году. Об это ведомство написало в Facebook.

“Мы поздравляем ЦИК, которая прекращает свои полномочия, и ее главу с беспристрастным и успешным проведением исторических, достоверных, хорошо организованных президентских и парламентских выборов 2019 года“, – пишут дипломаты.

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Новая власть, изменяя состав комиссии, теперь несет ответственность за то, чтобы Центризбирком сохранял свою независимость и беспристрастность в глазах украинского народа, отметили в посольстве.

“Мы надеемся, что опытные профессиональные сотрудники ЦИК продолжат свою работу для поддержки успеха Украины как демократии“, – добавили американцы.

Напомним, ранее сообщалось, что ветированный Зеленским новый Избирательный кодекс пересмотрят.

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