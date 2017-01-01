Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Зеленский встретился с президентом Словакии Зузаной Чапутовой

Комментариев: 0
В Киеве состоялась официальная церемония встречи глав двух государств.
Зеленский встретился с Чапутовой
Зеленский встретился с Чапутовой
president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с президентом Словакии Зузаной Чапутовой в рамках ее официального визита в Украину. Об этом сообщили в пресс-службе Офиса президента.

Читай также: Президент Словакии приедет с визитом в Украину

Торжественная церемония встречи глав двух государств состоялась на площади возле Мариинского дворца. В начале встречи прозвучали гимны Украины и Словакии. Далее, согласно протоколу, Зеленский и Чапутова осмотрели почетный караул.

Читай также: В ЕС провели опрос по антироссийским санкциям

Президенты Украины и Словакии приветствовали членов делегаций обеих стран. После это Зеленский и Чапутова прошлись вдоль строя воинов почетного караула торжественным маршем и удалились на переговоры в закрытом от прессы формате.

Сообщается, что в 13:30 президент Украины и его коллега из Словакии пообщаются с представителями прессы.

Напомним, ранее мы писали, что Зеленский встретится с Чапутовой в Мариинском дворце. Президент Словакии переговорит с президентом Украины в рамках своего визита в Киев.

 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Поделись:
Теги: Чапутова, Зеленский, встреча, Киев
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь