В Киеве состоялась официальная церемония встречи глав двух государств.

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с президентом Словакии Зузаной Чапутовой в рамках ее официального визита в Украину. Об этом сообщили в пресс-службе Офиса президента.

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Торжественная церемония встречи глав двух государств состоялась на площади возле Мариинского дворца. В начале встречи прозвучали гимны Украины и Словакии. Далее, согласно протоколу, Зеленский и Чапутова осмотрели почетный караул.

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Президенты Украины и Словакии приветствовали членов делегаций обеих стран. После это Зеленский и Чапутова прошлись вдоль строя воинов почетного караула торжественным маршем и удалились на переговоры в закрытом от прессы формате.

Сообщается, что в 13:30 президент Украины и его коллега из Словакии пообщаются с представителями прессы.

Напомним, ранее мы писали, что Зеленский встретится с Чапутовой в Мариинском дворце. Президент Словакии переговорит с президентом Украины в рамках своего визита в Киев.

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