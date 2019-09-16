Богдан рассказал о своих звонках в Кремль

Глава ОП рассказал, что пять раз звонил в Администрацию Путина.

Глава Офиса президента Украины Андрей Богдан рассказал, что около пяти раз звонил своему визави из Кремля, но поговорить им так и не удалось. Об этом он рассказал в ходе интервью ВВС-Украина.

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Богдан рассказал, что летом пять раз пытался связаться с главы Администрации президента РФ. Между тем, сначала он был в отпуске, а потом его секретари сообщили, что чиновник не имеет полномочий вести телефонные разговоры с украинским коллегой.

Я набирал своего визави, звонил ему раз пять, но он в августе был в отпуске. В сентябре его секретари ответили, что он пока не имеет полномочий со мной говорить, - рассказал Богдан.

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Он также отметил, что не контактировал по телефону с помощником Путина Владиславом Сурковым. По дипломатическим правилам, Богдан имеет право разговаривать в телефонном режиме исключительно со своим визави в РФ.

Напомним, Богдан рассказал, что шептал на ухо Зеленскому на известном фото. Глава ОП рассказал интересный момент.

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