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Богдан рассказал о своих звонках в Кремль

Комментариев: 2
Глава ОП рассказал, что пять раз звонил в Администрацию Путина.
Богдан рассказал о звонках в Кремль
Богдан рассказал о звонках в Кремль
УНИАН

Глава Офиса президента Украины Андрей Богдан рассказал, что около пяти раз звонил своему визави из Кремля, но поговорить им так и не удалось. Об этом он рассказал в ходе интервью ВВС-Украина.

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Богдан рассказал, что летом пять раз пытался связаться с главы Администрации президента РФ. Между тем, сначала он был в отпуске, а потом его секретари сообщили, что чиновник не имеет полномочий вести телефонные разговоры с украинским коллегой.

Я набирал своего визави, звонил ему раз пять, но он в августе был в отпуске. В сентябре его секретари ответили, что он пока не имеет полномочий со мной говорить, - рассказал Богдан.

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Он также отметил, что не контактировал по телефону с помощником Путина Владиславом Сурковым. По дипломатическим правилам, Богдан имеет право разговаривать в телефонном режиме исключительно со своим визави в РФ.

Напомним, Богдан рассказал, что шептал на ухо Зеленскому на известном фото. Глава ОП рассказал интересный момент.

 

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Теги: Богдан, Зеленский, Кремль, звонки
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Комментариев (3)
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Лаптев    16.09.2019, 13:10
Оценка:  -4
Лаптев
Каждый клоун теперь президент. Они вместе уделывают Украину.
Духовный_скреп    16.09.2019, 13:10
Оценка:  -5
Духовный_скреп
И зачем унижаться перед лапотными ордынцами?
Коляка    16.09.2019, 13:35
Оценка:  +2
Коляка
взгляни на карту золотой орды тупица кастрюлеголовая, ты такой же лапоть как и Россияне
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