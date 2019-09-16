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"У них есть, на что менять Цемаха": Богдан обвинил Нидерланды в "тесных отношениях" с РФ

Комментариев: 6
Глава ОФиса президента заявил, что Украина, в первую очередь, должна отстаивать свои интересы.
Богдан рассказал о совместном бизнесе Амстердама и Москвы
Богдан рассказал о совместном бизнесе Амстердама и Москвы
president.gov.ua

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Украина должна в первую очередь думать о собственных интересах и отстаивать их. Об этом, комментируя выдачу Владимира Цемаха РФ, заявил глава Офиса президента Андрей Богдан, передает BBC.

"Нидерланды - один из основных бенефициаров строительства "Северного потока - 2", Нидерланды объявляли референдум о подписании с нами Соглашения об ассоциации", - заявил он.

Нидерланды - одни из основных лоббистов идеи возвращения России в ПАСЕ", - добавил Богдан.

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!Когда мы встречаемся с европейскими политиками, они говорят, что защищают интересы своего населения, своей страны, своего будущего. Простите, а кого мы должны защищать?", - возмутился он.

"Интересы Нидерландов? У них бизнес с Россией. У них очень тесные отношения, совместные какие-то политические взгляды, у них есть, на что менять Цемаха", - отметил Богдан.

Ранее сообщалось, что Богдан не исключает своего участия в выборах киевского мэра.

 

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Теги: Богдан, РФ, Нидерланды, Украина, Цемах, МН17
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Комментариев (6)
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nelci    16.09.2019, 13:52
Оценка:  0
nelci
Все страны отстаивают свои интересы и только в Украине из прынцыпа угождают другим в ущерб себе.
Зорян_и_Шкиряк    16.09.2019, 13:44
Оценка:  +2
Зорян_и_Шкиряк
Украина уже настолько отстояла свои интересы, что они уже онемели и посинели от постоянного на них стояния.
Не надо, не надо слишком долго стоять на своём!
ЗаУкраину    16.09.2019, 13:34
Оценка:  +2
ЗаУкраину
Голландия, страна купцов, во все века. Им пох.все, они блюдут свои интересы. Это только наша территория создана для прокорма буржуазных нуворишей, и поддерживается пиндосами(во главе с жи.дами) как буфферная зона между западом и востоком.
Лаптев    16.09.2019, 13:14
Оценка:  -4
Лаптев
Завхоз разбушевался. Дайте ему успокоительное.
КимЧенПых    16.09.2019, 13:10
Оценка:  +10
КимЧенПых
тонко тонко. что то сразу вспомнилось голосование по ЕС когда Нидерланды дали заднюю мол, что это за бомжи ещё одни.
Зорян_и_Шкиряк    16.09.2019, 13:46
Оценка:  +1
Зорян_и_Шкиряк
Да, было. Именно тогда мы все тут решили, что по голландски "зрада" - "Дер зраден".
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