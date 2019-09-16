"У них есть, на что менять Цемаха": Богдан обвинил Нидерланды в "тесных отношениях" с РФ
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Украина должна в первую очередь думать о собственных интересах и отстаивать их. Об этом, комментируя выдачу Владимира Цемаха РФ, заявил глава Офиса президента Андрей Богдан, передает BBC.
"Нидерланды - один из основных бенефициаров строительства "Северного потока - 2", Нидерланды объявляли референдум о подписании с нами Соглашения об ассоциации", - заявил он.
Нидерланды - одни из основных лоббистов идеи возвращения России в ПАСЕ", - добавил Богдан.
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!Когда мы встречаемся с европейскими политиками, они говорят, что защищают интересы своего населения, своей страны, своего будущего. Простите, а кого мы должны защищать?", - возмутился он.
"Интересы Нидерландов? У них бизнес с Россией. У них очень тесные отношения, совместные какие-то политические взгляды, у них есть, на что менять Цемаха", - отметил Богдан.
Ранее сообщалось, что Богдан не исключает своего участия в выборах киевского мэра.
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