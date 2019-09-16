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10 ножевых: Ревнивец зарезал 18-летнюю девушку под Тернополем

Комментариев: 4
За девушку вступился один из парней. Его также преступник ранил.
10 ножевых: Ревнивец зарезал 18-летнюю девушку под Тернополем
© terminovo.te.ua
Фото 1/4
  • Ревность и ссора стали причиной убийства студентки
  • Ревность и ссора стали причиной убийства студентки
  • Ревность и ссора стали причиной убийства студентки
  • Ревность и ссора стали причиной убийства студентки
10 ножевых: Ревнивец зарезал 18-летнюю девушку под Тернополем
Ревность и ссора стали причиной убийства студентки
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В Тернопольской области в субботу, 14 сентября, 34-летний парень нанес ей около десяти ножевых ранений 18-летней девушке, от которых она скончалась по дороге в больницу.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Тернопольской области.

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Друзья жертвы рассказывают, что пара не общалась около трех недель, поскольку девушка уехала на учебу в Тернополь, где училась в ВУЗе на втором курсе.

В тот день девушка отдыхала в компании друзей. В момент, когда юноши отошли от подруг, к их знакомой подбежал неизвестный мужчина и начал кричать, а потом, вытащив нож, стал наносить ей удары. За девушку вступился один из парней. Его также преступник ранил.

Как сообщалось 12 сентября, поляк убил украинку, сбежал в Германию, там его застрелили копы.

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Теги: нож, Торнопольская область, ревность, убийство
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Комментариев (4)
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САНИТАР    16.09.2019, 13:55
Оценка:  0
САНИТАР
Типичные выблядки, что отписались ниже. Ничего у вас человеческого не осталось, только можете гадить под новостями о смерти невинных людей.
Антибес    16.09.2019, 13:42
Оценка:  -3
Антибес
Обычные тамошние местные обычаи.Ничего нового на тех землях не может происходить.
asfd0    16.09.2019, 13:35
Оценка:  -2
asfd0
Титульная нация всё больше циган напоминает.
ЗаУкраину    16.09.2019, 13:28
Оценка:  -2
ЗаУкраину
...потому что нельзя...быть красивой такой...

галицаи, дети плоскогорий, что с них взять..?
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