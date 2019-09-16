10 ножевых: Ревнивец зарезал 18-летнюю девушку под Тернополем

За девушку вступился один из парней. Его также преступник ранил.

В Тернопольской области в субботу, 14 сентября, 34-летний парень нанес ей около десяти ножевых ранений 18-летней девушке, от которых она скончалась по дороге в больницу.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Тернопольской области.

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Друзья жертвы рассказывают, что пара не общалась около трех недель, поскольку девушка уехала на учебу в Тернополь, где училась в ВУЗе на втором курсе.

В тот день девушка отдыхала в компании друзей. В момент, когда юноши отошли от подруг, к их знакомой подбежал неизвестный мужчина и начал кричать, а потом, вытащив нож, стал наносить ей удары. За девушку вступился один из парней. Его также преступник ранил.

Как сообщалось 12 сентября, поляк убил украинку, сбежал в Германию, там его застрелили копы.

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