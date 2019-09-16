На учет ВСУ поставлено более 1 тыс. волонтерских автомобилей
В воинских частях и подразделениях ООС на учет поставлено более 1 тысячи “волонтерских“ легковых автомобилей. Об этом рассказал начальник отдела обеспечения автомобильной техникой - заместитель начальника управления обеспечения Центрального автомобильного управления ВСУ полковник Андрей Яковенко в интервью “АрмияИнформ“.
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По его словам, автомобили, которые были предоставлены волонтерами добровольческим батальонам и штатным подразделениям армии в первые годы конфликта на Донбассе, в соответствии с приказом Генерального штаба Вооруженных Сил Украины № 74 удалось поставить на учет армейских подразделений и использовать вместо штатных автомобилей.
Сейчас этот процесс находится на завершающем этапе, в штаты воинских частей уже введено более 1000 легковых автомобилей, - рассказал Андрей Яковенко.
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Как сообщается, постановка на учет предоставленных волонтерами автомобилей необходима была для того, чтобы можно было обеспечивать их ГСМ и запчастями на общих основаниях со штатной армейской техникой.
Напомним, “Богдан Моторс“ поставит ВСУ партию универсальных военных внедорожников. Производство уже стартовало в Черкассах.
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Похоже на формулировку колхоз-дело добровольное, было ваше, стало наше!
Все это эксплуатируется, но на балансе многое так и не стояло ... приводят в порядок.
как и всей этой путинской войной против Украины, в которой больше всего страдает именно Донбасс.
Украина не нападала на россию и не ведет войну на российской земле!!!
тупо приписывая "заслуги" путинских отморозков всем вокруг ...
О таком россиянам запрещено писать ... многие местные с оккупированного Донбасса бежали от такого