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На учет ВСУ поставлено более 1 тыс. волонтерских автомобилей

Комментариев: 8
Ранее формально бесхозные автомобили официально приняты "на вооружение" конкретных подразделений.
Волонтерские автомобили официально "приняты на вооружение" ВСУ
Волонтерские автомобили официально "приняты на вооружение" ВСУ
Фото из архива Минобороны

В воинских частях и подразделениях ООС на учет поставлено более 1 тысячи “волонтерских“ легковых автомобилей. Об этом рассказал начальник отдела обеспечения автомобильной техникой - заместитель начальника управления обеспечения Центрального автомобильного управления ВСУ полковник Андрей Яковенко в интервью “АрмияИнформ“.

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По его словам, автомобили, которые были предоставлены волонтерами добровольческим батальонам и штатным подразделениям армии в первые годы конфликта на Донбассе, в соответствии с приказом Генерального штаба Вооруженных Сил Украины № 74 удалось поставить на учет армейских подразделений и использовать вместо штатных автомобилей.

Сейчас этот процесс находится на завершающем этапе, в штаты воинских частей уже введено более 1000 легковых автомобилей, - рассказал Андрей Яковенко.

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Как сообщается, постановка на учет предоставленных волонтерами автомобилей необходима была для того, чтобы можно было обеспечивать их ГСМ и запчастями на общих основаниях со штатной армейской техникой.

Напомним, “Богдан Моторс“ поставит ВСУ партию универсальных военных внедорожников. Производство уже стартовало в Черкассах.

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Теги: автомобили, волонтеры, ООС, вооружение
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Комментариев (8)
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Адекваты    16.09.2019, 14:13
Оценка:  0
Адекваты
Грабили население...
nelci    16.09.2019, 13:57
Оценка:  -2
nelci
Интересная формулировка, бесхозный автомобиль, который вдруг становится "волонтерским" с последующей постановкой на учет...
Похоже на формулировку колхоз-дело добровольное, было ваше, стало наше!
WTF2wtf    16.09.2019, 14:01
Оценка:  -1
WTF2wtf
Много машин волонтеры везли на передовую без на растаможки, так тазываемые "евробляхи" (в основном джипы б/у из Европы) ... хотя много и недешевой техники покупалось за счет всевозможных юрлиц, как помощь армии.
Все это эксплуатируется, но на балансе многое так и не стояло ... приводят в порядок.
asfd0    16.09.2019, 13:55
Оценка:  -5
asfd0
волонтеры вносят огромный вклад для продолжения войны.
WTF2wtf    16.09.2019, 13:57
Оценка:  +2
WTF2wtf
Тебе остается только "гордиться" сотнями российских танков из шахт на Донбассе,
как и всей этой путинской войной против Украины, в которой больше всего страдает именно Донбасс.

Украина не нападала на россию и не ведет войну на российской земле!!!
VSHIVANKA    16.09.2019, 13:35
Оценка:  -4
VSHIVANKA
ЭТО ТЕ АВТОМОБИЛИ , КОТОРЫЕ ОТЖАЛИ У ЖИТЕЛЕЙ ДОНБАССА И КОТОРЫЕ НЕ УДАЛОСЬ ПРОДАТЬ ?
WTF2wtf    16.09.2019, 13:48
Оценка:  +2
WTF2wtf
Быдлобот ольгинский стандартно описывает реалии оккупированного россиянами Донбасса,
тупо приписывая "заслуги" путинских отморозков всем вокруг ...
WTF2wtf    16.09.2019, 13:51
Оценка:  +2
WTF2wtf
Особенно "прославились" на Донбассе масштабами таких "отжимов" кадыровская братва и ростовские казачки ... дошло до штурмов их расположений и расстрелов самими местными этих " путиснких освободителей".
О таком россиянам запрещено писать ... многие местные с оккупированного Донбасса бежали от такого
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