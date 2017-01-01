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Правоохранители продавали данные мобильных разговоров - ГБР

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Сотрудники ГБР и СБУ провели ряд обысков.
В ходе обысков найдены доказательства противоправных действий правоохранителей
В ходе обысков найдены доказательства противоправных действий правоохранителей
comments.ua

Государственное бюро расследований расследует причастность нескольких правоохранителей к получению и продаже данных мобильных разговоров граждан.

Об этом сообщила на своей странице в сети Facebook первый заместитель директора ГБР Ольга Варченко.

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"Расследуем причастность нескольких правоохранителей к продаже телефонных разговоров и другой информации в отношении определенного круга лиц. Установлено, что правоохранители незаконно воспользовались своим служебным положением, чтобы получить от операторов мобильной связи информацию о телефонных разговорах граждан. Эти данные они продавали посредникам, а те - перепродавали заказчикам. Своими действиями правоохранители нарушили тайну телефонных разговоров", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на днях следователи Центрального аппарата Госбюро вместе с сотрудниками Службы безопасности Украины и под процессуальным руководством Генеральной прокуратуры провели ряд санкционированных обысков, во время которых получили доказательства противоправных действий правоохранителей.

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В настоящее время продолжаются следственные действия, цель которых - получить дополнительные доказательства, позволяющие должным образом обосновать подозрение всем участникам противоправной схемы - и правоохранителям, и их "клиентам".

Как сообщалось 12 сентября, правоохранителей поймали на незаконной слежке за гражданами.

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Теги: ГБР, правоохранители
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