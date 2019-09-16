Верховная рада разработает новый Избирательный кодекс - Разумков

Новый кодекс будет содержать положения об открытых списках и отмене мажоритарки.

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Верховная Рада займется подготовкой нового варианта Избирательного кодекса, где будет закреплена пропорциональная система с отрытыми списками. Об этом заявил спикер парламента Дмитрий Разумков, пишет “Украинская правда“.

По его словам, пока нет четкого решения о том, будет ли это совершенно новый кодекс, или просто доработанный вариант старого. Но в любом случае работа над этой задачей потребует времени:

Потому что с одной стороны надо сделать качественный документ, качественный закон, по которому после этого можно будет проводить нормальные выборы в Украине, но – на это уйдет некоторое время. Поэтому говорить, что это будет скоро – не очень корректно, - заявил глава парламента.

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При этом на вопрос о том, будет ли в новом кодексе заложена полностью пропорциональная система с открытыми списками, Разумков ответил:

Думаю, что да.

Напомним, на прошлой неделе президент Владимир Зеленский ветировал Избирательный кодекс, принятый предыдущим созывом Верховной Рады. Отклоненный документ тоже содержал положения об отмене мажоритарных округов и переходе к открытым партийным спискам.

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