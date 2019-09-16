“Кинули на шпагат, били по ногам, печени, почкам, голове”: Балух рассказал о пытках в РФ

Освобожденный украинец рассказал, что его пытали в тюрьме РФ.

Освобожденный украинец Владимир Балух, которого вернули из российского плена в процессе взаимного обмена пленными, дал пресс-конференцию в Киеве и рассказал о пытках в российской тюрьме. Об этом передает Крым. Реалии.

На пресс-конференции показали видео, на котором Балух в Тверской колонии рассказывает о пытках.

Физическое насилие началось с первых секунд приезда сюда, в ИК-4 (колония в городе Торжок Тверской области, - ред.). Здесь, на территории колонии, во время «приемки», был избит. Их там было много. Человек 10, минимум - 8. Били сзади, я лицом к стене стоял… Кинули на шпагат, били по ногам, в область печени, почек, по голове сзади. Я находился лицом к стене, растянутый до дикой физической боли… После этого раздели догола, дали робу, которую нельзя застегнуть, сказали заправлять в трусы штаны. И на карантин после этого. А уже на карантине придумали нарушения, ШИЗО… Мне объявили 15 суток ШИЗО за то, что я якобы не поздоровался с сотрудником администрации… Угрозы физического насилия присутствуют на каждом шагу, - рассказал Балух.

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Кроме того, Балух рассказал о пытках в СИЗО города Твери. Там украинцу угрожали сексуальными надругательствами.

Жесткое физическое насилие применялось в Твери в СИЗО-1. 15 марта в день, когда я прибыл. Это были пытки с угрозами сексуального надругательства, тоже было ШИЗО, придуманные взыскания… Избиения, наволочка на голову, поливание водой, электрошокер, битье по всем частям тела - по пяткам, по ногам, по ушам. Цель может быть только одна: сломать человека морально, подчинить, унизить, заставить чувствовать мразью, что ты полностью в их руках и ничего сделать не может, - сообщил украинец.

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Владимир Балух отметил, что врач его посещал до и после избиения, но позже Балух добровольно отказался от любой медицинской помощи в заключении.

Напомним, Балух рассказал, что сильнее всего удивило при возвращении в Украину. Масса новых лиц в политикуме и необычное поведение первых лиц государства – самые сильные впечатления первых дней.

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